Calciomercato Milan, per Maignan rinnovo difficile: le ultime news

Poi cosa è successo? Il classe 1995 ex Lille e PSG ha passato mesi difficili, offerto prestazioni non all'altezza della sua bravura e, pertanto, il Milan ha messo in ghiaccio i negoziati. Maignan, che ci è rimasto male, si è guardato intorno, trovando un'intesa con il Chelsea per andare via nell'ultimo calciomercato estivo.