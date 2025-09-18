Calciomercato Milan, per Maignan rinnovo difficile: le ultime news

Poi cosa è successo? Il classe 1995 ex Lille e PSG ha passato mesi difficili, offerto prestazioni non all'altezza della sua bravura e, pertanto, il Milan ha messo in ghiaccio i negoziati. Maignan, che ci è rimasto male, si è guardato intorno, trovando un'intesa con il Chelsea per andare via nell'ultimo calciomercato estivo.
E ora cosa succederà? La previsione di 'Tuttosport'—
Le trattative tra rossoneri e 'Blues', però, non sono giunte a buon fine, quindi Maignan è alla fine è rimasto in rossonero senza prolungamento. Missione non semplice quella di Furlani e Tare, adesso. Per 'Tuttosport', i prossimi 2-3 mesi saranno decisivi. Rinnovo presto o addio a parametro zero a fine stagione. Con il Milan che, a quel punto, dovrà reperire un suo erede nel calciomercato estivo 2026.
