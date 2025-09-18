Calciomercato Milan, inizia la stagione dei rinnovi: facciamo il punto

Chiuso il calciomercato estivo, per il Milan ora si apre una nuova stagione: quella dei rinnovi. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare , infatti, dovranno risolvere - in un modo o in un altro - tre situazioni spinose relative ad altrettanti, importanti giocatori della rosa di Massimiliano Allegri . Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola

Si parte da Mike Maignan, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2026. Come si ricorderà, Maignan a febbraio aveva raggiunto l'accordo con il Milan per un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028, con lo stipendio che, dagli attuali 2,8 milioni di euro netti a stagione, sarebbe salito a 5. Poi le trattative si sono arenate, perché il Milan - non soddisfatto dalle prestazioni del portiere - ha voluto mettere tutto in stand-by.