Calciomercato Milan, un gigante in difesa: Kristensen a gennaio

Tanto da avere attirato l'interesse del Milan, alla ricerca proprio di un giocatore che sappia ricoprire al meglio quella posizione. Per la 'rosea', gli uomini mercato del club di Via Aldo Rossi, cominciando dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal direttore sportivo Igli Tare , sono rimasti impressionati dalla prestazione offerta da Kristensen in Inter-Udinese 1-2 . E tra poco più di 48 ore il Diavolo avrà l'opportunità per studiarlo da vicino.

I numeri certificano quanto stia crescendo l'ex Aarhus: è primo in Serie A per respinte difensive (oltre 11 a partita), ha il 72% di contrasti vinti ed è preciso nei passaggi. Il danese consegna palla ai compagni nel 95,5% dei casi quando il passaggio è nella propria metà campo e nel 72% se la palla è dall’altra parte. Bravo, quindi, anche in fase di impostazione. Caratteristica di cui, nella difesa del Milan, ci sarebbe proprio bisogno.