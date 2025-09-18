Calciomercato Milan, un gigante in difesa: Kristensen a gennaio

Calciomercato Milan, fari puntati su Kristensen (Udinese)—
Tanto da avere attirato l'interesse del Milan, alla ricerca proprio di un giocatore che sappia ricoprire al meglio quella posizione. Per la 'rosea', gli uomini mercato del club di Via Aldo Rossi, cominciando dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal direttore sportivo Igli Tare, sono rimasti impressionati dalla prestazione offerta da Kristensen in Inter-Udinese 1-2. E tra poco più di 48 ore il Diavolo avrà l'opportunità per studiarlo da vicino.
I numeri certificano quanto stia crescendo l'ex Aarhus: è primo in Serie A per respinte difensive (oltre 11 a partita), ha il 72% di contrasti vinti ed è preciso nei passaggi. Il danese consegna palla ai compagni nel 95,5% dei casi quando il passaggio è nella propria metà campo e nel 72% se la palla è dall’altra parte. Bravo, quindi, anche in fase di impostazione. Caratteristica di cui, nella difesa del Milan, ci sarebbe proprio bisogno.
I friulani avevano chiesto 15 milioni all'Aston Villa. Ma ora ...—
Quanto potrebbe costare, al Milan, prendere Kristensen nel prossimo calciomercato di gennaio? Per il quotidiano sportivo nazionale, l'Udinese aveva chiesto 15 milioni di euro all'Aston Villa negli ultimi giorni della sessione estiva. Alla fine non se n'è fatto più nulla perché i friulani avevano già venduto Jaka Bijol al Leeds United, ma presto potrebbe toccare proprio a Kristensen.
Magari, per una valutazione superiore a quella cifra lì e destinata a lievitare ulteriormente se il giocatore continuerà a fare così bene. Motivo per cui il Milan potrebbe muoversi con celerità. E anche se l’Udinese non volesse perdere il danese già a gennaio, il nome di Kristensen resterebbe comunque sulla lista rossonera per l’estate 2026.
