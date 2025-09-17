Rivoluzione di calciomercato, un Milan tutto nuovo e con saldo positivo

Il Milan, ha commentato il 'CorSport', ha cambiato molto a centrocampo nell'ultimo calciomercato. Via Tijjani Reijnders (Manchester City, 57 milioni di euro), Ismaël Bennacer (Dinamo Zagabria, prestito), e Yacine Adli (Al-Shabab, 8 milioni di euro). Ma anche Tommaso Pobega (Bologna, prestito) e Yunus Musah (Atalanta, prestito oneroso a 4 milioni di euro). Dentro, al loro posto, lo svincolato Luka Modrić, poi Samuele Ricci (Torino, 23 milioni di euro), Ardon Jashari (Bruges, 36 milioni di euro) e Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia, 7 milioni di euro).

In difesa si poteva fare sicuramente di più — In attacco, via Francesco Camarda (in prestito al Lecce), Tammy Abraham (fine prestito) e Luka Jović (fine contratto), poi anche Noah Okafor (Leeds United, 19 milioni di euro) e Samuel Chukwueze (Fulham, prestito oneroso a 3 milioni di euro), è arrivato Christopher Nkunku dal Chelsea per 37 milioni di euro. Ci si aspettava, però, sicuramente qualcosa di più in difesa, dove si è incassato molto e speso relativamente poco per i rinforzi.

Nella retroguardia del Milan, infatti, non figurano più Malick Thiaw (ceduto al Newcastle per 38 milioni di euro), Theo Hernández (Al-Hilal, 25 milioni di euro) e Álex Jiménez (Bournemouth, 20 milioni di euro se scatta l'obbligo di riscatto condizionato). Per la stessa cifra è arrivato Koni De Winter dal Genoa, poi, rispettivamente per 10 e 7 milioni di euro, il Diavolo ha scommesso sui giovani Zachary Athekame dello Young Boys e David Odogu del Wolfsburg. Sulla sinistra, per 17 milioni di euro, ecco Pervis Estupiñán dal Brighton.