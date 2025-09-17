Milan, Nkunku titolare a Udine? Ecco al posto di chi giocherebbe

Christopher Nkunku è entrato benissimo in campo nel finale di Milan-Bologna e Massimiliano Allegri medita di lanciarlo dall'inizio sabato

Sabato 20 settembre , alle ore 20:45 , si disputerà al 'Bluenergy Stadium' Udinese-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in Friuli ci sono i presupposti per vedere Christopher Nkunku nella formazione titolare dei rossoneri di Massimiliano Allegri .

Milan, bene Nkunku contro il Bologna: dall'inizio a Udine?

Udine, per la 'rosea', può segnare un nuovo inizio per il Milan e per una coppia d'attacco, nel 3-5-2, piuttosto singolare. Ovvero quella formata dall'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea e Christian Pulisic. In comune, entrambi hanno un passato in Germania ('Capitan America' con il Borussia Dortmund) e con i 'Blues' in Inghilterra, nonché l'altezza: 177 centimetri.