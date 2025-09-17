Pianeta Milan
Udinese-Milan, Allegri vara “l’attacco fantasia”? “Ci sono i presupposti”

Milan, Nkunku titolare a Udine? Ecco al posto di chi giocherebbe
Christopher Nkunku è entrato benissimo in campo nel finale di Milan-Bologna e Massimiliano Allegri medita di lanciarlo dall'inizio sabato
Sabato 20 settembre, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in Friuli ci sono i presupposti per vedere Christopher Nkunku nella formazione titolare dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Udine, per la 'rosea', può segnare un nuovo inizio per il Milan e per una coppia d'attacco, nel 3-5-2, piuttosto singolare. Ovvero quella formata dall'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea e Christian Pulisic. In comune, entrambi hanno un passato in Germania ('Capitan America' con il Borussia Dortmund) e con i 'Blues' in Inghilterra, nonché l'altezza: 177 centimetri.

Oltre, ovviamente, all'innata qualità tra i piedi e nella testa. L'idea di vedere, in Udinese-Milan, un Diavolo con Pulisic e Nkunku davanti c'è, ma, per il quotidiano sportivo, andrà messa in pratica durante gli allenamenti in settimana. Ma è plausibile pensare che possa accadere, visto che Rafael Leão è ancora fermo ai box per infortunio.

Santiago Giménez, dunque, sembra essere la vittima sacrificale di questa possibile variante tattica. Il 'Bebote' ha giocato una partita molto generosa, ma inconcludente contro il Bologna. Potrebbe, dunque, pagare dazio all'impatto ottimo, al contrario, avuto contro i felsinei da Nkunku. Il quale, con più allenamenti nelle gambe, avrà modo di migliorare la propria condizione atletica ed affinare l'intesa con i compagni.

In futuro, secondo 'La Gazzetta dello Sport', con il rientro di Leão, potrebbe esserci spazio per tutti: il Milan verrebbe ripensato con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, numeri a parte un sistema che permetta al portoghese di essere il principale riferimento e a Nkunku e Pulisic di esercitare la loro fantasia sulla trequarti o anche più avanti.

