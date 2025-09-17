Milan, Nkunku titolare a Udine? Ecco al posto di chi giocherebbe

Oltre, ovviamente, all'innata qualità tra i piedi e nella testa. L'idea di vedere, in Udinese-Milan, un Diavolo con Pulisic e Nkunku davanti c'è, ma, per il quotidiano sportivo, andrà messa in pratica durante gli allenamenti in settimana. Ma è plausibile pensare che possa accadere, visto che Rafael Leão è ancora fermo ai box per infortunio.
Farebbe coppia con Pulisic, con Giménez destinato alla panchina—
Santiago Giménez, dunque, sembra essere la vittima sacrificale di questa possibile variante tattica. Il 'Bebote' ha giocato una partita molto generosa, ma inconcludente contro il Bologna. Potrebbe, dunque, pagare dazio all'impatto ottimo, al contrario, avuto contro i felsinei da Nkunku. Il quale, con più allenamenti nelle gambe, avrà modo di migliorare la propria condizione atletica ed affinare l'intesa con i compagni.
In futuro, secondo 'La Gazzetta dello Sport', con il rientro di Leão, potrebbe esserci spazio per tutti: il Milan verrebbe ripensato con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, numeri a parte un sistema che permetta al portoghese di essere il principale riferimento e a Nkunku e Pulisic di esercitare la loro fantasia sulla trequarti o anche più avanti.
