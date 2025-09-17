Milan, Furlani in campo contro i torti arbitrali: giro di telefonate del CEO

Gli interlocutori di Furlani hanno riconosciuto l'errore: il varista Fabbri sarà fermato per un paio di giornate. La 'rosea', quindi, ha evidenziato come il dialogo del Milan con le istituzioni sia stato costruttivo, con il Milan che ha voluto precisare come questa presa di posizione non sia soltanto a tutela dei rossoneri, ma anche a tutela di integrità e correttezza dell'intera competizione. Anche per questo, il club di Via Aldo Rossi ha apprezzato che A.I.A. e F.I.G.C. abbiano riconosciuto l'errore.