Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Furlani in campo contro i torti arbitrali: giro di telefonate del CEO

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Furlani in campo contro i torti arbitrali: giro di telefonate del CEO

Milan, Furlani in campo contro i torti arbitrali: giro di telefonate del CEO
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha manifestato il malcontento dei rossoneri alle istituzioni per le direzioni arbitrali
Daniele Triolo Redattore 

L'episodio della mancata concessione del calcio di rigore per un evidente fallo su Christopher Nkunku in Milan-Bologna non è proprio andata giù al club rossonero. Più che altro perché l'arbitro Matteo Marcenaro l'aveva anche assegnato, salvo poi revocarlo, dopo 'on field review' al V.A.R., perché il suo collega incaricato all'assistenza video, Michael Fabbri, gli ha fatto vedere soltanto un'immagine parziale dell'intera azione.

Milan, le telefonate di Furlani alle istituzioni per gli arbitraggi

—  

E allora, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, è sceso in campo per difendere il Milan. Dopo la partita, infatti, il CEO milanista si è messo subito in contatto con i vertici arbitrali per fare presente la situazione. E, allo stesso tempo, ha fatto presente il torto subito dal Diavolo ad Ezio Simonelli (Presidente Lega Serie A) e Gabriele Gravina (Presidente F.I.G.C.).

LEGGI ANCHE

Intervento a tutela di integrità e correttezza del campionato

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha pronto un colpo in perfetto stile RedBird >>>

Gli interlocutori di Furlani hanno riconosciuto l'errore: il varista Fabbri sarà fermato per un paio di giornate. La 'rosea', quindi, ha evidenziato come il dialogo del Milan con le istituzioni sia stato costruttivo, con il Milan che ha voluto precisare come questa presa di posizione non sia soltanto a tutela dei rossoneri, ma anche a tutela di integrità e correttezza dell'intera competizione. Anche per questo, il club di Via Aldo Rossi ha apprezzato che A.I.A. e F.I.G.C. abbiano riconosciuto l'errore.

Leggi anche
San Siro, dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata: il ricordo
Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA