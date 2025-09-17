Calciomercato, Tare ha individuato il rinforzo perfetto per il Milan

Il calciomercato estivo 2025 si è concluso, in casa Milan, con 10 nuovi acquisti più il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito alla Roma. A fare da contraltare all'acquisizione di un'intera squadra, praticamente, il doppio delle cessioni. Alla fine, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno messo a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri una rosa corta, con 19 giocatori di movimento. E c'è la vivida sensazione che questo numero potrebbe salire fino a 23-24 nella prossima sessione invernale. PROSSIMA SCHEDA