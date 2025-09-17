San Siro, dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata: il ricordo

Se, infatti, il 1° agosto 1925 fu posta la prima pietra per la costruzione di San Siro, il 19 settembre 1926 lo stadio fu inaugurato con una prima partita amichevole. Dopodomani, dunque, venerdì, saranno 99 anni dalla prima gara di sempre disputata nella casa di Milan e Inter.
... ma intanto c'è qualcosa da festeggiare—
Furono proprio rossoneri e nerazzurri a dare vita a quell'amichevole, un derby vinto 6-3 dall'Inter. Del successivo 3 ottobre 1926, invece, la prima partita ufficiale.
