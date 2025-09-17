Pianeta Milan
San Siro, dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata: il ricordo

San Siro, dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata: il ricordo
1° agosto 1925, la posa della prima pietra; poi, il 19 settembre 1926, la prima partita amichevole allo stadio di San Siro: ecco quale
In queste ore si discute molto della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. In giornata si riunirà, sul tema, la Giunta Comunale di Milano, che partorirà una delibera. Se, come sembra, sarà positiva, il provvedimento dovrà affrontare due passaggi nelle Commissioni consiliari per poi finire sul tavolo del Consiglio Comunale ai fini della votazione finale.

San Siro, vendita a Milan e Inter in corso ...

Qualora la vendita fosse certificata, Milan e Inter avranno così il via libera per demolire, parzialmente, lo stadio di San Siro e di costruire in zona un nuovo stadio condiviso, moderno e funzionale, rispondente alle esigenze di rossoneri e nerazzurri. Intanto, però, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ormai vetusto stadio meneghino si appresti a festeggiare una ricorrenza.

Se, infatti, il 1° agosto 1925 fu posta la prima pietra per la costruzione di San Siro, il 19 settembre 1926 lo stadio fu inaugurato con una prima partita amichevole. Dopodomani, dunque, venerdì, saranno 99 anni dalla prima gara di sempre disputata nella casa di Milan e Inter.

... ma intanto c'è qualcosa da festeggiare

Furono proprio rossoneri e nerazzurri a dare vita a quell'amichevole, un derby vinto 6-3 dall'Inter. Del successivo 3 ottobre 1926, invece, la prima partita ufficiale.

