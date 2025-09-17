San Siro, dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata: il ricordo

In queste ore si discute molto della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter . In giornata si riunirà, sul tema, la Giunta Comunale di Milano , che partorirà una delibera . Se, come sembra, sarà positiva, il provvedimento dovrà affrontare due passaggi nelle Commissioni consiliari per poi finire sul tavolo del Consiglio Comunale ai fini della votazione finale.

San Siro, vendita a Milan e Inter in corso ...

Qualora la vendita fosse certificata, Milan e Inter avranno così il via libera per demolire, parzialmente, lo stadio di San Siro e di costruire in zona un nuovo stadio condiviso, moderno e funzionale, rispondente alle esigenze di rossoneri e nerazzurri. Intanto, però, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ormai vetusto stadio meneghino si appresti a festeggiare una ricorrenza.