L'accordo tra Comune di Milano , Milan e Inter per la vendita di San Siro e aree limitrofe si basa sulla valutazione complessiva stabilita dall'A genzia delle Entrate , ovvero 197 milioni di euro. Il Comune parteciperà ai costi per il rifacimemto del tunnel Patroclo, proprio alle spalle dello stadio e per le bonifiche dei terreni. Per un totale di 22 milioni di euro, anziché i 36 inizialmente richiesti dai club. Palazzo Marino, infatti, ha deciso di non partecipare alla rifunzionalizzazione dello stadio.

C'è fretta, per tutte le parti in causa, di capire quale piega prenderà la vicenda: la UEFA ha avvertito Sala che Milano non sarà considerata tra le sedi degli Europei 2032 se ci sarà ancora il 'Meazza' e non un altro impianto. Ecco perché il Sindaco vorrebbe vederlo pronto per il 2031. Nel frattempo, tutto il 'pacchetto' attuale va venduto entro il 10 novembre, con via libera dal Consiglio da ottenere con largo anticipo (per iter bancario e pratiche di rogito), altrimenti scatterà il vincolo architettonico sul secondo anello che manderebbe a monte tutti i piani.