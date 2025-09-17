Pianeta Milan
Vendita San Siro a Milan e Inter, oggi la Giunta: iter, costi e tempi

Vendita San Siro a Milan e Inter, accordo! Oggi il tema stadio in Giunta
Accelerata per la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: nel pomeriggio la Giunta Comunale
Grande, anzi enorme passo in avanti nella vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e delle aree circostanti a Milan e Inter. I due club, come noto, in quella zona puntano a demolire - parzialmente l'attuale impianto sportivo per realizzarvi un nuovo stadio condiviso, moderno e funzionale, adatto alle esigenze sportive ed economiche del calcio del nuovo millennio.

Vendita San Siro a Milan e Inter, oggi si va in Giunta

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato, infatti, un accordo con Milan e Inter sul tema San Siro, e, in giornata, la questione arriverà alla Giunta Comunale. Un aperitivo, questo, perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dopo i due passaggi in Commissione, il piatto principale, tra il 25 il 29 settembre, sarà la votazione decisiva del Consiglio Comunale di Milano.

L'accordo tra Comune di Milano, Milan e Inter per la vendita di San Siro e aree limitrofe si basa sulla valutazione complessiva stabilita dall'Agenzia delle Entrate, ovvero 197 milioni di euro. Il Comune parteciperà ai costi per il rifacimemto del tunnel Patroclo, proprio alle spalle dello stadio e per le bonifiche dei terreni. Per un totale di 22 milioni di euro, anziché i 36 inizialmente richiesti dai club. Palazzo Marino, infatti, ha deciso di non partecipare alla rifunzionalizzazione dello stadio.

Il nuovo stadio dovrà essere pronto entro il 2031

C'è fretta, per tutte le parti in causa, di capire quale piega prenderà la vicenda: la UEFA ha avvertito Sala che Milano non sarà considerata tra le sedi degli Europei 2032 se ci sarà ancora il 'Meazza' e non un altro impianto. Ecco perché il Sindaco vorrebbe vederlo pronto per il 2031. Nel frattempo, tutto il 'pacchetto' attuale va venduto entro il 10 novembre, con via libera dal Consiglio da ottenere con largo anticipo (per iter bancario e pratiche di rogito), altrimenti scatterà il vincolo architettonico sul secondo anello che manderebbe a monte tutti i piani.

