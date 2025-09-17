Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il saldo è positivo”

Stasera e domani, sempre alle ore 21:00, in campo le altre italiane. Oggi, Ajax-Inter (con Yann Sommer in porta e dubbio Lautaro Martínez tra i nerazzurri di Cristian Chivu) e PSG-Atalanta (la 'Dea' di Ivan Jurić senza Ademola Lookman, ma con Charles De Ketelaere e Daniel Maldini dietro Nikola Krstović).
Domani, invece, spazio a Manchester City-Napoli, con i numeri che vedono Antonio Conte vincere 4 sfide su 7 contro Pep Guardiola in carriera. Toccherà a Sam Beukema, recuperato, provare a fermare l'atomico attacco dei 'Citizens'. Quindi, anche temi legati al campionato di Serie A.
Saldo positivo dal mercato per il Milan: una rivoluzione da 157 milioni di euro, ma con incassi per 190. Senza dimenticare che domenica 21 settembre sarà il giorno della Derby della Capitale, tra Lazio e Roma, entrambe reduce da sconfitte cocenti e con qualche problema infortuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA