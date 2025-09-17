Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il saldo è positivo”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il saldo è positivo”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, il saldo è positivo'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la folle partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund, prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, con i bianconeri che rimontano da 2-4 al definitivo 4-4 al 94' e al 96'. Protagonista assoluto Dušan Vlahović, con due reti e un assist. Ma che magia Kenan Yıldız!

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 17 settembre 2025

Stasera e domani, sempre alle ore 21:00, in campo le altre italiane. Oggi, Ajax-Inter (con Yann Sommer in porta e dubbio Lautaro Martínez tra i nerazzurri di Cristian Chivu) e PSG-Atalanta (la 'Dea' di Ivan Jurić senza Ademola Lookman, ma con Charles De Ketelaere e Daniel Maldini dietro Nikola Krstović).

Domani, invece, spazio a Manchester City-Napoli, con i numeri che vedono Antonio Conte vincere 4 sfide su 7 contro Pep Guardiola in carriera. Toccherà a Sam Beukema, recuperato, provare a fermare l'atomico attacco dei 'Citizens'. Quindi, anche temi legati al campionato di Serie A.

Saldo positivo dal mercato per il Milan: una rivoluzione da 157 milioni di euro, ma con incassi per 190. Senza dimenticare che domenica 21 settembre sarà il giorno della Derby della Capitale, tra Lazio e Roma, entrambe reduce da sconfitte cocenti e con qualche problema infortuni.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “San Siro, accordo con Inter e Milan”
Milan, rigore negato a Nkunku: Furlani ha chiamato le istituzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA