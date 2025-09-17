Prima pagina Gazzetta dello Sport: “San Siro, accordo con Inter e Milan”

Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-4 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund in Champions League. Una partita pazza: reti bianche nel primo tempo e ripresa pirotecnica. La Juve, con Kenan Yıldız in gol come Alessandro Del Piero contro il BvB nel 1995, cambia quando entra Dušan Vlahović: due gol (il secondo al 94') e un assist per Lloyd Kelly al 96'.

Stasera, alle ore 21:00, in campo Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Nella fila dei nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati ad Amsterdam, sarà confermato il portiere Yann Sommer tra i pali, mentre Davide Frattesi si ritaglierà un posto a centrocampo. La 'Dea', invece, cercherà un'impresa in casa dei campioni in carica del torneo. Domani, alla stessa ora, Manchester City-Napoli, con gli azzurri di Antonio Conte che affideranno ad Alessandro Buongiorno e Sam Beukema il compito di fermare Erling Braut Haaland.

Sì del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan per la realizzazione, in zona, del nuovo stadio condiviso. Trovato finalmente un accordo tra le parti.

