Prima pagina Gazzetta dello Sport: “San Siro, accordo con Inter e Milan”

Stasera, alle ore 21:00, in campo Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Nella fila dei nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati ad Amsterdam, sarà confermato il portiere Yann Sommer tra i pali, mentre Davide Frattesi si ritaglierà un posto a centrocampo. La 'Dea', invece, cercherà un'impresa in casa dei campioni in carica del torneo. Domani, alla stessa ora, Manchester City-Napoli, con gli azzurri di Antonio Conte che affideranno ad Alessandro Buongiorno e Sam Beukema il compito di fermare Erling Braut Haaland.
Sì del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan per la realizzazione, in zona, del nuovo stadio condiviso. Trovato finalmente un accordo tra le parti.
