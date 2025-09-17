Prima pagina Gazzetta dello Sport: “San Siro, accordo con Inter e Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-4 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund in Champions League. Una partita pazza: reti bianche nel primo tempo e ripresa pirotecnica. La Juve, con Kenan Yıldız in gol come Alessandro Del Piero contro il BvB nel 1995, cambia quando entra Dušan Vlahović: due gol (il secondo al 94') e un assist per Lloyd Kelly al 96'.