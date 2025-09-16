Pianeta Milan
Allegri, Modric, Rabiot: al Milan ora tira davvero un’aria buona

Massimiliano Allegri in panchina, Luka Modric e Adrien Rabiot in mediana: il nuovo Milan poggia su tre solide certezze. L'analisi sul Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri capopopolo, Luka Modric mago e poi c'è monsieurAdrien Rabiot: per 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan di metà settembre, dopo gli incubi di fine agosto, si è risvegliato con il sogno Scudetto grazie a questi tre nuovi volti. Piano, non bisogna correre: la stagione è appena agli albori e si scivola nel rischio di farsi prendere da facili entusiasmi. Le difficoltà dell'ultima stagione non possono essere cancellate nel giro di poche partite. La sensazione, però, è che il Diavolo abbia preso la strada giusta per uscire dal tunnel.

Negli occhi dei tifosi del Milan c'è ancora la reazione di Allegri al rigore revocato per il fallo su Christopher Nkunku. Il mister si è tolto la giacca, in segno di protesta, trasmettendo un messaggio di combattività. Ovvero che l'obiettivo della vittoria è lì, a portata di mano e che può essere preso soltanto profondendo tutte le proprie forze. Se Allegri ha reagito così, ha spiegato il quotidiano torinese, è perché ci crede.

E poterlo fare nel Milan con due elementi come Modric - 34 trofei in carriera - e Rabiot - 21 -, sarà oggettivamente più facile. Magari non avranno nei piedi i 15 gol realizzati nella scorsa annata da Tijjani Reijnders, ma i due possono cambiare volto alla squadra e alla sua mentalità. Modric e Rabiot hanno personalità e carisma, quello che mancava al Milan di Allegri. Il croato, domenica, ha trascinato tutti: regista, interditore, finalizzatore. Uno spettacolo, a 40 anni suonati.

Rabiot ha giocato da gran signore, al suo debutto assoluto in maglia Milan, tanto che Marco Landucci, il vice di Allegri, per tutta la partita contro il Bologna l'ha chiamato monsieur. Con la sua fisicità è diventato subito padrone del centrocampo milanista. E tra palle sradicate e galoppate da 'cavallo pazzo' in campo aperto ha fatto vedere cosa potrà fare quando avrà raggiunto il massimo della condizione atletica. Con Allegri, Modric, Rabiot al Milan ora tira aria buona: che sia da titolo? Lo vedremo.

