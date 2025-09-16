Allegri, Modric, Rabiot: al Milan ora tira davvero un’aria buona

E poterlo fare nel Milan con due elementi come Modric - 34 trofei in carriera - e Rabiot - 21 -, sarà oggettivamente più facile. Magari non avranno nei piedi i 15 gol realizzati nella scorsa annata da Tijjani Reijnders, ma i due possono cambiare volto alla squadra e alla sua mentalità. Modric e Rabiot hanno personalità e carisma, quello che mancava al Milan di Allegri. Il croato, domenica, ha trascinato tutti: regista, interditore, finalizzatore. Uno spettacolo, a 40 anni suonati.