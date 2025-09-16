Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri

La continuità di utilizzo e di minutaggio non deve sorprendere. Un po' perché anche con il Real Madrid e con la sua Nazionale, la Croazia, ha sempre giocato tanto e spesso. E un po' perché, con una partita a settimana, Allegri finché può non lo toglie dal campo. Insieme, poi, gestiranno la fase di recupero delle energie. I 40 anni, sul rettangolo verde, quasi non si sentono e i dati sono lì a testimoniarlo.
Numeri e dati impressionanti in Milan-Bologna—
LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan: segnali molto positivi. E ancora non è al meglio >>>
Il 'CorSport', infatti, ha ricordato come, in Milan-Bologna, Modric abbia dominato nella lettura del gioco e degli spazi, risultando primo tra gli uomini in campo per tocchi (66), primo per passaggi (44), primo per palloni giocati nel terzo offensivo (11), secondo per duelli vinti (7) e primo per possessi guadagnati (9). Insomma, il nuovo numero 14 rossonero sta cercando di tradurre, con il pallone ai piedi, i proclami di vittoria con cui si era presentato a Milanello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA