Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri

Nonostante i 40 anni, il Milan di Massimiliano Allegri sembra non poter rinunciare a Luka Modric: fin qui praticamente sempre titolare
Luka Modric, match-winner di Milan-Bologna 1-0 domenica sera a 'San Siro', è al centro dell'approfondimento sui rossoneri di Massimiliano Allegri proposto dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La sua carta d'identità recita 40 anni, ma, in campo, il fantasista croato sembra proprio non sentirli. E Allegri, al contempo, non vuole proprio fare a meno di lui e della sua immensa classe sul terreno di gioco.

Milan, Modric è già indispensabile per Allegri

In questo inizio di stagione, ha evidenziato il quotidiano romano, Modric ha giocato 278 dei 360 minuti totali tra Coppa Italia e Serie A. La prima partita, quella contro il Bari nella coppa nazionale, l'ha iniziata dalla panchina. Poi, da lì, è stato sempre titolare: 74' contro la Cremonese, 90' contro Lecce e Bologna. E a referto, per il croato, già un assist (per il colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek al 'Via del Mare') e un gol, quello di domenica contro il Bologna che ha deciso la partita.

La continuità di utilizzo e di minutaggio non deve sorprendere. Un po' perché anche con il Real Madrid e con la sua Nazionale, la Croazia, ha sempre giocato tanto e spesso. E un po' perché, con una partita a settimana, Allegri finché può non lo toglie dal campo. Insieme, poi, gestiranno la fase di recupero delle energie. I 40 anni, sul rettangolo verde, quasi non si sentono e i dati sono lì a testimoniarlo.

Numeri e dati impressionanti in Milan-Bologna

Il 'CorSport', infatti, ha ricordato come, in Milan-Bologna, Modric abbia dominato nella lettura del gioco e degli spazi, risultando primo tra gli uomini in campo per tocchi (66), primo per passaggi (44), primo per palloni giocati nel terzo offensivo (11), secondo per duelli vinti (7) e primo per possessi guadagnati (9). Insomma, il nuovo numero 14 rossonero sta cercando di tradurre, con il pallone ai piedi, i proclami di vittoria con cui si era presentato a Milanello.

