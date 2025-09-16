Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri

La continuità di utilizzo e di minutaggio non deve sorprendere. Un po' perché anche con il Real Madrid e con la sua Nazionale, la Croazia, ha sempre giocato tanto e spesso. E un po' perché, con una partita a settimana, Allegri finché può non lo toglie dal campo. Insieme, poi, gestiranno la fase di recupero delle energie. I 40 anni, sul rettangolo verde, quasi non si sentono e i dati sono lì a testimoniarlo.