Milan, Estupinan: segnali molto positivi. E ancora non è al meglio

Milan-Bologna 1-0, bella vittoria da parte dei rossoneri che in difesa non soffrono concedendo zero tiri in porta alla squadra di Vincenzo Italiano. Anche Orsolini è stato chiuso molto bene dalla fascia sinistra del Milan con Estupinan, Rabiot e Pavlovic (nel secondo tempo De Winter) che hanno fatto un ottimo lavoro. Il terzino sinistro, arrivato in estate, sta crescendo partita dopo partita. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA