Milan-Bologna, Estupinan osservato speciale: per lui test importante

Milan-Bologna, una partita molto interessante: per Massimiliano Allegri e i rossoneri un test provante. La stagione del Diavolo è iniziato con due vittorie (Bari in Coppa Italia e Lecce) e una sconfitta sorprendente in casa contro la Cremonese. Questa sera, contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, il Milan dovrà cercare di vincere. Non farlo vedrebbe Juventus e Napoli, in testa alla Serie A a pieni punti, andare già via. Come detto potrebbe essere un test molto provante e significativo specialmente per un giocatore ovvero Pervis Estupinan.