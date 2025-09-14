Milan-Bologna, Estupinan osservato speciale: per lui test importante

Pianeta Milan
Milan-Bologna, Estupinan osservato speciale: per il terzino sinistro rossonero una sfida molto difficile. Ecco la nostra analisi sul dello con Orsolini
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Bologna, una partita molto interessante: per Massimiliano Allegri e i rossoneri un test provante. La stagione del Diavolo è iniziato con due vittorie (Bari in Coppa Italia e Lecce) e una sconfitta sorprendente in casa contro la Cremonese. Questa sera, contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, il Milan dovrà cercare di vincere. Non farlo vedrebbe Juventus e Napoli, in testa alla Serie A a pieni punti, andare già via. Come detto potrebbe essere un test molto provante e significativo specialmente per un giocatore ovvero Pervis Estupinan.

Milan-Bologna, test per Estupinan

Il terzino sinistro del Milan è arrivato in estate già con un peso molto importante sulle spalle. L'ecuadoriano, infatti, ha preso il posto di Theo Hernandez, ceduto in Saudi Pro League. L'ex terzino rossonero è stato uno dei pilastri della recente storia del Milan. Estupinan dovrà fare del suo meglio per sostituirlo. Tanti tifosi lo hanno criticato in queste prime partite, nonostante il difensore non abbia poi fatto così male contro Bari e Lecce. Contro il Bologna test molto importante.

Si perché contro di lui ci sarà Orsolini: l'esterno destro rossoblù è uno dei più pericolosi in Serie A per quanto riguarda i duelli uno contro uno. Fondamentale sarà il suo lavoro in aiuto a Pavlovic, che dovrebbe giocare come braccetto di sinistra. Vedremo se Estupinan darà risposte importanti ad Allegri. L'ecuadoriano dovrebbe partire da titolare nonostante l'ultima partita saltata con la nazionale.

