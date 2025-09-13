Milan-Bologna, Estupinan recuperato e regolarmente in campo domani

Allegri, però, può tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne Pervis Estupiñán. Il laterale sinistro ecudoriano, classe 1998, aveva saltato Ecuador-Argentina, partita del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026, per un affaticamento muscolare. Un riposo, si scriveva dall'Ecuador, precauzionale proprio per evitare ulteriori complicazioni.
Giocherà a sinistra, alto, nel 3-5-2 di Allegri—
L'ex Brighton aveva già avvisato tutti al Milan di stare bene e di non preoccuparsi più del dovuto. Poi, ieri, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Estupiñán si è regolarmente allenato in gruppo. Pertanto, dovrebbe essere in campo domani sera in Milan-Bologna, occupando la consueta posizione di 'quinto' di centrocampo sulla fascia sinistra, quella a lui più congeniale.
