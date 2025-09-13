Pianeta Milan
Milan-Bologna, giungono buone notizie per Allegri sul fronte Estupinan

Milan-Bologna, Estupinan recuperato e regolarmente in campo domani
Pervis Estupinan, laterale sinistro ecuadoriano che aveva fatto preoccupare il Milan con le notizie sulle sue condizioni provenienti dal Sudamerica, sarà regolarmente al suo posto domani sera a 'San Siro' per la partita contro il Bologna
Pausa Nazionali alle spalle, torna il campionato e il Milan di Massimiliano Allegri è subito atteso da una sfida molto impegnativa: domani sera, alle ore 20:45, arriverà infatti il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan, Estupinan sta bene e si è allenato

Per quella che suona un po' come la rivincita dell'ultima finale di Coppa Italia, vinta dai rossoblu sui rossoneri allo stadio 'Olimpico' di Roma, l'allenatore del Diavolo dovrà rinunciare ancora a Rafael Leão. L'attaccante portoghese, fuori da circa un mese per una lesione al polpaccio, dovrebbe tornare a disposizione (si spera) tra una settimana in occasione della trasferta in casa dell'Udinese.

Allegri, però, può tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne Pervis Estupiñán. Il laterale sinistro ecudoriano, classe 1998, aveva saltato Ecuador-Argentina, partita del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026, per un affaticamento muscolare. Un riposo, si scriveva dall'Ecuador, precauzionale proprio per evitare ulteriori complicazioni.

Giocherà a sinistra, alto, nel 3-5-2 di Allegri

L'ex Brighton aveva già avvisato tutti al Milan di stare bene e di non preoccuparsi più del dovuto. Poi, ieri, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Estupiñán si è regolarmente allenato in gruppo. Pertanto, dovrebbe essere in campo domani sera in Milan-Bologna, occupando la consueta posizione di 'quinto' di centrocampo sulla fascia sinistra, quella a lui più congeniale.

