Prima pagina Tuttosport: “Juventus, attacco all’Inter”

Prima pagina Tuttosport: 'Juventus, attacco all'Inter'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre - ovviamente - con Juventus-Milan, big match dell'Allianz Stadium in programma alle ore 18:00. La Juventus di Igor Tudor, che pensa a Dušan Vlahović in campo con Kenan Yıldız e Jonathan David, vuole mettere pressione all'Inter di Cristian Chivu e spedirla già a - 6 in classifica.

Stasera, alle ore 20:45, sarà "l'ora della verità", per il Napoli di Antonio Conte, impegnato nella difficile trasferta in casa della Fiorentina di Stefano Pioli, mentre, all'Udinese, si parla già di ultima chiamata per la carriera di Nicolò Zaniolo. Che ha promesso ai tifosi friulani di rinascere. Staremo a vedere.

Domani, invece, alle ore 12:30, si disputerà Roma-Torino allo stadio 'Olimpico': i granata di Marco Baroni, che in 180' di campionato non hanno ancora trovato la via del gol, schiereranno il 'Cholito' Giovanni Simeone in attacco. Ma occhio alla difesa della Roma di Gian Piero Gasperini: nelle prime due giornate i giallorossi non hanno subito gol.

