Prima pagina Tuttosport: “Juventus, attacco all’Inter”

Stasera, alle ore 20:45, sarà "l'ora della verità", per il Napoli di Antonio Conte, impegnato nella difficile trasferta in casa della Fiorentina di Stefano Pioli, mentre, all'Udinese, si parla già di ultima chiamata per la carriera di Nicolò Zaniolo. Che ha promesso ai tifosi friulani di rinascere. Staremo a vedere.
Domani, invece, alle ore 12:30, si disputerà Roma-Torino allo stadio 'Olimpico': i granata di Marco Baroni, che in 180' di campionato non hanno ancora trovato la via del gol, schiereranno il 'Cholito' Giovanni Simeone in attacco. Ma occhio alla difesa della Roma di Gian Piero Gasperini: nelle prime due giornate i giallorossi non hanno subito gol.
