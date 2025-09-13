Prima pagina Tuttosport: “Juventus, attacco all’Inter”

Stasera, alle ore 20:45, sarà "l'ora della verità", per il Napoli di Antonio Conte, impegnato nella difficile trasferta in casa della Fiorentina di Stefano Pioli, mentre, all'Udinese, si parla già di ultima chiamata per la carriera di Nicolò Zaniolo. Che ha promesso ai tifosi friulani di rinascere. Staremo a vedere.