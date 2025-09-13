Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: "Rabiot: 'Ho scelto il Milan per Allegri'"

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. Nella fila dell'Inter, il tecnico Cristian Chivu lancia subito titolare Manuel Akanji; in quelle della Juventus, invece, Igor Tudor pensa a Teun Koopmeiners titolare.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 13 settembre 2025

A seguire, alle ore 20:45, al 'Franchi' c'è Fiorentina-Napoli. Contro i viola di Stefano Pioli, che si affideranno a Moise Kean in attacco, il Napoli di Antonio Conte cambierà qualcosa. In difesa, previsto l'esordio di Sam Beukema al fianco di Alessandro Buongiorno; in attacco, Rasmus Højlund insidia Lorenzo Lucca. Giovedì gli azzurri affronteranno in trasferta il Manchester City in Champions League.

Domani, sempre alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro'. Intanto, però, presentato Adrien Rabiot, che ha spiegato di voler segnare almeno 10 gol in questa stagione e di aver scelto il progetto rossonero anche per la presenza del suo ex allenatore alla Juve. "Meglio vincere che al Milan che giocare la Champions", la convinzione del francese.

