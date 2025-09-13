Prima pagina Corriere dello Sport: “Rabiot: ‘Ho scelto il Milan per Allegri'”

A seguire, alle ore 20:45, al 'Franchi' c'è Fiorentina-Napoli. Contro i viola di Stefano Pioli, che si affideranno a Moise Kean in attacco, il Napoli di Antonio Conte cambierà qualcosa. In difesa, previsto l'esordio di Sam Beukema al fianco di Alessandro Buongiorno; in attacco, Rasmus Højlund insidia Lorenzo Lucca. Giovedì gli azzurri affronteranno in trasferta il Manchester City in Champions League.
Domani, sempre alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro'. Intanto, però, presentato Adrien Rabiot, che ha spiegato di voler segnare almeno 10 gol in questa stagione e di aver scelto il progetto rossonero anche per la presenza del suo ex allenatore alla Juve. "Meglio vincere che al Milan che giocare la Champions", la convinzione del francese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA