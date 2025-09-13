Rabiot: 'Al Milan per vincere con Allegri. Champions? Vi dico che ...'

Milan, Rabiot su Champions, ruolo e ... Rowe — «Quest’anno è più importante giocare nel Milan che fare la Champions altrove tanto per farla - ha affermato, sicuro, Rabiot -. Avevo l’occasione di andare in un club che gioca già in Europa, ma ho scelto di venire qui perché, quando saremo in Champions il prossimo anno, potremo sì fare qualcosa di importante. Vincere la coppa magari sarà difficile, ma fare qualcosa di grande è possibile». Interessante, poi, anche la risposta alla domanda sulla posizione in cui preferisce destreggiarsi sul terreno di gioco.

«Il mio ruolo preferito è la mezzala, ma posso giocare ovunque a centrocampo o anche più avanti come ho fatto a Marsiglia con Roberto De Zerbi». Rabiot, che ha spiegato come, in un eventuale centrocampo a tre nel Milan di Massimiliano Allegri, giocherebbe come mezzala sinistra, l'anno passato in Francia ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 31 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. E la sua ambizione, stando a quanto dichiarato in conferenza, è quello di ripetersi - se non addirittura fare meglio - in maglia rossonera.

Ha abbracciato il Milan, Rabiot, anche per quanto successo dopo Rennes-Marsiglia 1-0, prima giornata di questo campionato di Ligue 1: rissa nello spogliatoio con il compagno di squadra Jonathan Rowe, esclusione dalla rosa e successiva cessione per entrambi. Rabiot e Rowe, ironia della sorte, si ritroveranno proprio domani sera, a 'San Siro', in occasione di Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Ma che aria tira tra i due? Rabiot ha provveduto a spazzare via qualsiasi residuo di polemica.

"Con Allegri feeling immediato: ha ambizione e voglia di vincere" — «Jonathan è un bravo ragazzo, ci siamo fatti gli auguri a vicenda quando abbiamo firmato io per il Milan e lui per il Bologna. Quello che è successo è una cosa di spogliatoio che può accadere ovunque, non ha cambiato il rapporto che ho con lui. Sarò contento di vederlo e lui sarà contento di vedere me». Rabiot, intanto, ha auspicato di essere già in campo domani contro i rossoblu. «Ho una grande voglia di giocare, sono pronto, sono allenato, sono qui per dare una mano. Se il mister mi mette in campo subito farò di tutto per aiutare la squadra a vincere domenica. Sì, spero di giocare titolare …». E sembra che questa sia una possibilità concreta.

Anche perché Rabiot e Allegri si conoscono molto bene per via della precedente esperienza comune nella Juventus. Adrien sa cosa vuole Max da lui e il tecnico sa benissimo cosa, come e quanto può dargli il transalpino in mediana. «Con Allegri ho condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui, ha ambizione e voglia di vincere, mentalità giusta, passione per il calcio. Tutte cose che ho anche io. C’è stato un feeling immediato. Quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare, ci siamo anche visti. Per me prima di essere un grande allenatore è una grande persona e sono molto contento di ritrovarlo qua», la chiosa di Rabiot.