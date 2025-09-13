Rabiot-Milan, i retroscena dell'ex Juventus su Allegri, Maignan e Theo

«Ho parlato con il mister quando è arrivato al Milan, ma all’epoca avevo un contratto con il Marsiglia - ha rivelato Rabiot su quando sono avvenuti i primi contatti con l'allenatore livornese -. Poi quando è successo quello che è successo (rissa con Jonathan Rowe in spogliatoio ed esclusione dalla rosa per entrambi, n.d.r.) Allegri mi ha richiamato, mi ha illustrato il piano e alla fine siamo riusciti a chiudere questa trattativa velocemente».

"Theo mi ha detto che il Milan è una grande famiglia" — Allegri, però, non è stato l'unico ad illustrare a Rabiot la bontà del progetto Milan. Anche due suoi compagni nella Nazionale della Francia, vale a dire Mike Maignan - attuale capitano rossonero - e Theo Hernández, andato via in estate, non senza qualche tono polemico, dopo sei stagioni nel Milan, hanno parlato molto bene al giocatore del Diavolo. E perché avrebbe dovuto dire di sì alla chiamata del Milan.

«In Nazionale mi sono informato - la confessione di Rabiot -. Maignan mi ha parlato bene del Milan. Appena ha sentito le voci di mercato mi ha chiamato per dirmi di raggiungerlo. Anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato a mio agio perché il Milan è una grande famiglia».