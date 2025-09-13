Pianeta Milan
Milan, senti Rabiot: “Ecco quando ho parlato con Allegri”. ‘Sorpresa’ Theo?

Rabiot-Milan, i retroscena dell'ex Juventus su Allegri, Maignan e Theo
Adrien Rabiot, centrocampista che il Milan ha preso dall'Olympique Marsiglia nell'ultimo calciomercato estivo, si è presentato ieri in conferenza stampa a 'Casa Milan'. Regalando anche qualche retroscena molto interessante. Eccoli svelati
Ieri, a 'Casa Milan', conferenza stampa di presentazione per Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese che il club di Via Aldo Rossi ha prelevato dall'Olympique Marsiglia per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.

Milan, Rabiot: "Ecco quando ho parlato con Allegri"

Rabiot, ex anche di PSG e Juventus, nel corso dell'evento ha toccato tanti temi interessanti e regalato alcuni succulenti retroscena su come si è poi concretizzato il suo trasferimento al Milan. Un 'dietro le quinte' portato alla luce dall'edizione odierna del 'Corriere della Sera'. Il 'pressing' di Massimiliano Allegri, tecnico che lo aveva già allenato alla Juve e che stravede per lui, per esempio, si è rivelato fondamentale e il nuovo numero 12 milanista non ne ha fatto mistero.

«Ho parlato con il mister quando è arrivato al Milan, ma all’epoca avevo un contratto con il Marsiglia - ha rivelato Rabiot su quando sono avvenuti i primi contatti con l'allenatore livornese -. Poi quando è successo quello che è successo (rissa con Jonathan Rowe in spogliatoio ed esclusione dalla rosa per entrambi, n.d.r.) Allegri mi ha richiamato, mi ha illustrato il piano e alla fine siamo riusciti a chiudere questa trattativa velocemente».

"Theo mi ha detto che il Milan è una grande famiglia"

Allegri, però, non è stato l'unico ad illustrare a Rabiot la bontà del progetto Milan. Anche due suoi compagni nella Nazionale della Francia, vale a dire Mike Maignan - attuale capitano rossonero - e Theo Hernández, andato via in estate, non senza qualche tono polemico, dopo sei stagioni nel Milan, hanno parlato molto bene al giocatore del Diavolo. E perché avrebbe dovuto dire di sì alla chiamata del Milan.

«In Nazionale mi sono informato - la confessione di Rabiot -. Maignan mi ha parlato bene del Milan. Appena ha sentito le voci di mercato mi ha chiamato per dirmi di raggiungerlo. Anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato a mio agio perché il Milan è una grande famiglia».

