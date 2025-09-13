Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Rabiot già al Max”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, primo esame Scudetto della Serie A 2025-2026. Nel big match delle ore 18:00 all'Allianz Stadium rischiano di più i nerazzurri di Cristian Chivu. Tra i bianconeri di Igor Tudor, possibile sorpresa Dušan Vlahović in coppia in attacco con Kenan Yıldız.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 13 settembre 2025

In serata, alle ore 20:45, spazio invece a Fiorentina-Napoli: gli azzurri di Antonio Conte, campioni d'Italia in carica, scalderanno i motori al 'Franchi' di Firenze contro Moise Kean in vista della sfida di giovedì in Champions League, sempre in trasferta, contro il Manchester City di Erling Braut Haaland.

Il Milan, che domani sera ospiterà a 'San Siro' il Bologna, ha presentato invece Adrien Rabiot, il quale ha preferito non giocare la Champions in questa stagione pur di sposare il progetto rossonero. Per provare a vincere trofei con la squadra del suo mentore Massimiliano Allegri.

