Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Rabiot già al Max”

In serata, alle ore 20:45, spazio invece a Fiorentina-Napoli: gli azzurri di Antonio Conte, campioni d'Italia in carica, scalderanno i motori al 'Franchi' di Firenze contro Moise Kean in vista della sfida di giovedì in Champions League, sempre in trasferta, contro il Manchester City di Erling Braut Haaland.
Il Milan, che domani sera ospiterà a 'San Siro' il Bologna, ha presentato invece Adrien Rabiot, il quale ha preferito non giocare la Champions in questa stagione pur di sposare il progetto rossonero. Per provare a vincere trofei con la squadra del suo mentore Massimiliano Allegri.
