Verso Milan-Bologna, buone notizie in arrivo da Nkunku

Massimiliano Allegri sarebbe rimasto stupito dai primi allenamenti a Milanello di Christopher Nkunku, nuovo acquisto rossonero, in vista di Milan-Bologna. Lo riporta Repubblica
Nonostante gli addii di Theo Hernandez e Adli, la colonia francese del Milan continua ad avere un nutrito numero di rappresentanti. Oltre a Maignan e Fofana, infatti, si sono aggiunti di recente Adrien Rabiot, arrivato dal Marsiglia, e Christopher Nkunku, dal Chelsea. Quest'ultimo ha trascorso l'intera sosta nazionali a Milanello, lavorando per trovare il prima possibile la migliore condizione fisica possibile. Durante l'estate non si è mai allenato con i 'Blues', dunque la sua forma fisica non può essere delle migliori. Eppure, la sua etica del lavoro e il suo impegno in questi primi giorni in rossonero sembrano aver stupito Allegri e il suo staff. Lo ha riportato Repubblica.
Nkunku stupisce Allegri
Sul quotidiano si legge: "Le buone notizie arrivano da Nkunku: in questi giorni ha fatto un'ottima impressione ad Allegri. Deve ancora trovare la forma migliore, ma potrebbe esordire già domenica a partita in corso. E duttile, può ricoprire più ruoli, avrà tanto spazio. Non necessariamente come alternativa a Leao. Nel nuovo sistema di gioco, con la difesa a tre, Nkunku può essere schierato accanto a Rafa come attaccante oppure come trequartista dietro a una prima punta. Servirà un po' di tempo. Contro il Bologna, Max si affiderà ancora alla coppia Pulisic-Gimenez".