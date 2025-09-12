Verso Milan-Bologna, buone notizie in arrivo da Nkunku

Nonostante gli addii di Theo Hernandez e Adli, la colonia francese del Milan continua ad avere un nutrito numero di rappresentanti. Oltre a Maignan e Fofana, infatti, si sono aggiunti di recente Adrien Rabiot, arrivato dal Marsiglia, e Christopher Nkunku, dal Chelsea. Quest'ultimo ha trascorso l'intera sosta nazionali a Milanello, lavorando per trovare il prima possibile la migliore condizione fisica possibile. Durante l'estate non si è mai allenato con i 'Blues', dunque la sua forma fisica non può essere delle migliori. Eppure, la sua etica del lavoro e il suo impegno in questi primi giorni in rossonero sembrano aver stupito Allegri e il suo staff. Lo ha riportato Repubblica.