Serie A, Gabbia: “Il Milan è un sogno che si realizza ogni giorno”

Gabbia sui nuovi arrivati in questa sessione di mercato — L'arrivo di nuovi giocatori è molto positivo. Devo ammettere che sono giocatori fantastici e ragazzi fantastici. Questo spesso va di pari passo. Di conseguenza, siamo tutti davvero felici di averli con noi. Sappiamo che possono contribuire molto alla squadra. Per quanto riguarda gli individui, sarebbe superfluo parlare di Modrić perché è un giocatore incredibile e vincitore del Pallone d'Oro. Tutti, mi hanno davvero stupito. Conoscevo già Ricci, ma avere l'opportunità di condividere la vita quotidiana con lui mi ha aiutato a capire la sua personalità e il suo desiderio di migliorare nell'allenamento.

Ricci: "Gabbia è un bravo ragazzo. Avere una persona come lui in spogliatoio è importante" — Ad un tratto del video, c'è una mini intervista del centrocampista italiano del Milan, Samuele Ricci. Il quale ha espresso parole estremamente positive sul suo compagno di squadra Gabbia: "Non posso dire nulla di positivo su Gabbia, perché... Scherzo! Gabbia è un bravo ragazzo, oltre che un giocatore di alto livello. Lo sanno tutti. È stato forse il primo giocatore con cui ho parlato del Milan. Mi ha spiegato alcune cose come l'atmosfera e tutto ciò che accade in campo. Una grande amicizia è venuta anche da questo, ma non solo con lui, ma anche con tutti gli altri miei compagni di squadra. Penso che avere giocatori, e soprattutto personaggi come lui in spogliatoio sia sempre una buona cosa".

Gabbia commenta l'inizio di stagione del Milan — Successivamente, la parola torna a Matto Gabbia che parla dell'inizio di stagione e degli obiettivi futuri del Milan: "Certamente non è stato l'inizio della stagione che speravamo, ma stiamo lavorando su tutta la linea su tutte le fasi del gioco da quando siamo in possesso a quando stiamo difendendo e coprendo la nostra area, oltre ad attaccare e finendo. Ovviamente abbiamo lavorato duramente dalla pre-stagione e sono sicuro che con il duro lavoro i risultati arriverà. Quindi, dobbiamo mantenere la fede, continuare a lavorare sodo, aspirare ad avere una grande stagione e metterci la prima partita alle spalle. Cerco di fare del mio meglio. Onestamente, non ho mai pensato di fare un passo avanti per diventare un leader solo perché sono qui da più tempo. Cerco di aiutare i miei compagni di squadra sia i nuovi ragazzi che i volti familiari in base al tocco umano che posso offrire come calciatore. I miei compagni di squadra fanno lo stesso con me.

Cerco di essere la migliore versione di me stesso in ogni modo possibile per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che ci circondano. A Milano, le aspettative sono sempre alte. Dopo un ottavo posto, quelle richieste potrebbero essere ancora maggiori. Ci sono sempre grandi aspettative sul Milan perché il club ha avuto così tanto successo e ha una storia che parla da sola. Il Milan merita di lottare per i trofei in ogni competizione. Ogni stagione al Milan è cruciale, ogni stagione è importante. Dobbiamo sempre cercare di fare del nostro meglio. Questo è il nostro obiettivo e cosa cercheremo di fare".