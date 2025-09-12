Pianeta Milan
Ex Milan, parla Suso: “Sono dove volevo essere. Sogno la promozione col Cadice”

Jesús Suso Siviglia
Ai microfoni di Radio Cadiz, l'ex giocatore del Milan, Suso, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole
In anni duri e negativi, è stata forse una delle poche scintille rossonere. Suso, ex giocatore del Milan, ha saputo conquistare il cuore di tutti i tifosi con le sue giocate. Oggi, dopo l'esperienza avuta con il Siviglia, l'ex rossonero riparte dalla Segunda Division, la Serie B spagnola. Ai microfoni di Radio Cadiz, Suso ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, Suso: "Ho rinunciato a tutto per essere al Cadice"

—  

"Sono dove volevo essere. I sentimenti ci sono sempre, sono del Cadice fin da piccolo e sono sempre stato un cadista in più. Nel momento in cui ho potuto dimostrarlo, l’ho fatto. Ho rinunciato a tutto per essere qui"

Il retroscena legato al Real Madrid: "Era praticamente tutto fatto con il Real Madrid. Volevo andare lì per la cultura, per la Premier e perché era il Liverpool. Per me era qualcosa di diverso. Per andare in Spagna c’era sempre tempo".

Al Milan invece il suo miglior momento, oggi la Serie B in Spagna:

"Non ho mai giocato in Segunda. I contesti sono diversi, ci sono squadre più battagliere. La qualità si nota: in Primera c’è più tecnica e più spazi. La promozione è il sogno e l’obiettivo che abbiamo tutti. Il Cadice deve stare in Primera ed è un club da Primera".

