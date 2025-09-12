Pianeta Milan
Milan, D’Amico vicino all’essere DS? Ecco la sua risposta

Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, parla delle voci su un possibile trasferimento al Milan con il medesimo ruolo
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è cambiato moltissimo in estate. I rossoneri, infatti, hanno lavorato tantissimo sul mercato cedendo tantissimi giocatori (ultimi Bennacer e Adli) e chiudendo per 10 colpi in entrata (ultimi Rabiot e Odogu). Un lavoro a cui ha fatto parte anche Igli Tare, DS rossonero. Prima dell'arrivo dell'ex Lazio si è parlato tanto anche di Tony D'Amico come possibile nuovo dirigente del Diavolo. L'attuale direttore sportivo dell'Atalanta ne ha parlato. Ecco le sue parole.

DS Milan, parla D'Amico

Davvero è stato vicino al Milan? Questa una delle tante domande che gli è stata fatta da 'La Gazzetta dello Sport' nella lunghissima intervista. D'Amico risponde così: "Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta".

L'attuale direttore sportivo della Dea, quindi, spegne tutte le voci che si sono inseguite fino a quando il Milan non ha con decisione virato su Igli Tare per il ruolo di DS del Diavolo.

