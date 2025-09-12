Milan, D’Amico vicino all’essere DS? Ecco la sua risposta

L'attuale direttore sportivo della Dea, quindi, spegne tutte le voci che si sono inseguite fino a quando il Milan non ha con decisione virato su Igli Tare per il ruolo di DS del Diavolo.
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan è cambiato moltissimo in estate. I rossoneri, infatti, hanno lavorato tantissimo sul mercato cedendo tantissimi giocatori (ultimi Bennacer e Adli) e chiudendo per 10 colpi in entrata (ultimi Rabiot e Odogu). Un lavoro a cui ha fatto parte anche Igli Tare, DS rossonero. Prima dell'arrivo dell'ex Lazio si è parlato tanto anche di Tony D'Amico come possibile nuovo dirigente del Diavolo. L'attuale direttore sportivo dell'Atalanta ne ha parlato. Ecco le sue parole.
Davvero è stato vicino al Milan? Questa una delle tante domande che gli è stata fatta da 'La Gazzetta dello Sport' nella lunghissima intervista. D'Amico risponde così: "Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta".
