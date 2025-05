Milan, retroscena: tentativo per D'Amico. E sulla situazione di Italiano ...

Come viene rivelato sul sito di Alfredo Pedullà, altro tentativo del Milan per D'Amico. E per la panchina? Occhio a Vincenzo Italiano

Emiliano Guadagnoli Redattore 20 maggio - 21:02

Come viene rivelato sul sito di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il Milan avrebbe fatto un altro tentativo per Tony D'Amico ieri sera. Secondo quanto scritto, ci sarebbe stato un contatto diretto tra la proprietà Atalanta e il club rossonero. Tentativo che sarebbe stato respinto. La dirigenza della Dea sarebbe stata infastidita dalle tempistiche. Dopo il no per D'Amico, Furlani sarebbe tornato su Igli Tare.