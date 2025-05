Milan, all’ottavo giorno arrivò Tare. Ma il mercato lo farà lui o Furlani?

Ibrahimovic ha creato il Milan in sette giorni, ma solo all'ottavo è arrivato il direttore sportivo che mancava. A distanza di nove mesi da quelle parole dello svedese, il club rossonero si ritrova in una situazione a dir poco disastrosa. Un fallimento a tutto tondo, completato con la mancata qualificazione in Europa, una finale di Coppa Italia persa e un progetto tecnico passato sotto le mani di ben due allenatori. Il solo pensiero che, con un ipotetico successo contro il Bologna a Roma, le cose non sarebbero cambiate fa accapponare la pelle, poiché sarebbe stata l'ennesima riprova di una dirigenza che non ha capito gli errori commessi.