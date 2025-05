Allenatori 25/26, mercato impazzito: Inzaghi via, Conte cambia. Ma il Milan?

Passiamo poi al Napoli, dato che le voci di rottura tra Conte e De Laurentiis troverebbero conferme in un incontro tra il numero uno del club azzurro e Massimiliano Allegri. L'allenatore italiano, accostato anche a Milan e Roma, potrebbe farsi carico, come già accaduto alla Juventus, del lavoro svolto da Conte: ma dove andrebbe quest'ultimo? I rumors parlano di un possibile, e romantico, ritorno in bianconero.

Da non sottovalutare anche la situazione in casa Atalanta. La società bergamasca avrebbe offerto un rinnovo annuale a Gianpiero Gasperini, ma il tecnico appare orientato a nuove riflessioni dopo quasi 10 anni a Bergamo. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre di Serie A ma nuovi aggiornamenti arriveranno certamente la settimana prossima, quando le parti si ritroveranno per discutere del futuro. La scelta di Gasperini, poi, potrebbe cambiare anche il destino della Roma.

Il club giallorosso vive una situazione molto simile a quella del Milan. Entrambe le società cercano un nuovo allenatore per ripartire ma, mentre sul lato rossonero non sembrano esserci ancora idee chiare, in casa Roma si valutano tanti profili diversi. Dalla suggestione Klopp, all'idea Gasperini, appunto, fino a Francesco Farioli e Roberto De Zerbi. E il Milan? Tutto dipenderà dal nuovo direttore sportivo (se arriverà). Il sostituto di Conceicao avrà il difficile compito di (ri)valorizzare una squadra troppo fragile mentalmente, confusa da dinamiche societarie poco chiare e reduce da una stagione a dir poco disastrosa. I nomi sono sempre gli stessi (Sarri, Allegri, De Zerbi, Italiano) ma un vero e proprio diktat lo scopriremo solo quando si risolveranno altre faccende interne.