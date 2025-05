Bologna, Italiano: “Il mio futuro? Tempo fa ho parlato con la società e…”

Infine, Italiano è tornato a parlare della vittoria della Coppa Italia nella finale proprio contro il Milan: "Non avevo mai visto un popolo gioire per una matematica espulsione della competizione. Vedere caroselli dopo la vittoria col Borussia Dortmund è stato fantastico. Anche lì secondo me abbiamo vinto un'altra finale. Le sconfitte fanno riflettere, fanno crescere. Le tre sconfitte precedenti mi hanno fatto male, e ai ragazzi ho detto: 'Fatelo per la gente. Io ho sofferto dopo avere perso. Dobbiamo sputare sangue per questa gente'. Abbiamo dato tutti il massimo".