Milan, vanno via i giocatori ma non i dirigenti. Dov’è il proprietario del club?

Il leitmotiv dell'estate milanista riecheggia in anticipo e con timore. Cessioni importanti e investimenti mirati e a basso costo, poiché l'importante è trarne profitto, mica vincere. Eppure, ci chiediamo come mai le indiscrezioni non comprendano i veri colpevoli di questo fallimento, ci domandiamo se Furlani, Moncada, Ibrahimovic e Scaroni possano pagare per gli errori commessi. Per dovere di cronaca, è giusto ricordare che Paolo Maldini e Frederic Massara furono licenziati per molto meno.