"Ormai sembra certo, Igli Tare sembrerebbe essere la scelta giusta". Così Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, fa il punto su Igli Tare e la possibile scelta del prossimo allenatore. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Perché non prenderlo due mesi fa? Ve lo dico io: Furlani voleva fortemente D'Amico. So che ci sono state chiamate recenti a Percassi. C'è stato un altro no. Perso Paratici, perso Berta, perso D'Amico, ecco che allora si è andati su Tare. Io sono contento, lo stimo molto".