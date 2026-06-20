A dieci giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, i club di Serie A stanno già iniziando a delineare le strategie per rinforzare le rispettive squadre. Se il Milan è ancora senza un direttore sportivo, chi si muovendo in anticipo è l'Atalanta, che ha già formalmente chiuso due cessioni per un totale di 100 milioni di euro. Ora, i nerazzurri possono studiare i primi colpi in entrata contando su un budget cospicuo. Nel mirino della 'Dea' potrebbe esserci un centrocampista rossonero: Ardon Jashari.

Calciomercato Milan, l'Atalanta punta Jashari

"I nerazzurri hanno ceduto Ederson per 45 più bonus allo United. Con l’addio di Palestra arriveranno a un totale di 100 milioni incassati. L'obiettivo a centrocampo è completare l'organico con almeno 3 giocatori. C’è un profilo che piace molto all’Atalanta. È quello di Jashari. Il discorso, però, potrà entrare nel vivo solo quando i rossoneri avranno definito il loro organico dirigenziale".

La risposta del Milan

Il futuro di Jashari nel Milan di Amorim

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', il giornalista ed esperto di calciomercatoha rivelato il presunto interesse dell'per il mediano del Milan classe 2002Non essendo ancora arrivata alcuna offerta ufficiale, ilnon ha avuto modo di rispondere. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, tuttavia, dalle parti di Via Aldo Rossi non ci sarebbe l'intenzione di cedere, a meno che l'non si presenti con una proposta fuori mercato. Il rischio di creare unspaventa la proprietà rossonera, che vorrebbe concedere un altro anno di tempo al centrocampista elvetico per permettergli di trovare maggiore continuità.Le caratteristiche disi sposano con la proposta di calcio di. Il nuovo tecnico delbasa il proprio gioco sul dominio e sul possesso palla prolungato nella metà campo avversaria: una filosofia che potrebbe permettere al classe 2002 di mostrare con maggiore frequenza il proprio talento. Neldell'allenatore portoghese, i due mediani sono fondamentali per garantire equilibrio alla squadra ed è importante che abbinino qualità e intensità. Nei suoi anni in belgio, lo svizzero ha dimostrato di essere proprio questo tipo di giocatore, ma ora dovrà confermarsi in Italia per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi rossoneri.