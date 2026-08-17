Il calciomercato del Milan non si ferma alla gestione delle uscite e riaccende i riflettori su uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Nelle ultime ore, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha ufficialmente riattivato i contatti con l'entourage di Can Uzun, fantasioso trequartista turco classe 2005 di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Il proprietario Gerry Cardinale e i suoi uomini mercato vedono nel giovane gioiello della Turchia il profilo ideale per aggiungere qualità e imprevedibilità sulla trequarti, regalando al tecnico Rúben Amorim quel rinforzo di spessore richiesto durante l'ultimo summit societario a Milanello.

Milan su Can Uzun: le caratteristiche del talento dell'Eintracht

La strategia rossonera per superare la concorrenza

I costi dell'operazione : la valutazione del cartellino si aggira su cifre importanti ('Transfermarkt' parla di almeno 45 milioni di euro), ma la dirigenza milanista punta eventualmente a intavolare una trattativa basata su una parte fissa consistente unita a bonus legati al rendimento;

: la valutazione del cartellino si aggira su cifre importanti ('Transfermarkt' parla di almeno di euro), ma la dirigenza milanista punta eventualmente a intavolare una trattativa basata su una parte fissa consistente unita a bonus legati al rendimento; Le alternative sullo sfondo: il forte interesse per Uzun si inserisce nel piano di restyling della trequarti che ha visto i rossoneri scontrarsi con il muro dell'Arsenal per Ethan Nwaneri e monitorare piste alternative come Matías Soulé e il sogno Bruno Fernandes.

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Nato a Regensburg (Germania) ma naturalizzato turco, il fantasista si è imposto all'attenzione dei principali top club internazionali grazie a una crescita tecnica esponenziale. Uzun si sposa alla perfezione con i dettami tattici del nuovo allenatore rossonero. All'interno del dinamicoideato da Amorim, i due trequartisti dietro la punta non devono limitarsi a presidiare le fasce, ma hanno il compito di accentrarsi, giocare nello stretto e aggredire i cosiddetti "mezzi spazi". Qualità, queste, che rientrano pienamente nel bagaglio naturale del classe 2005, destreggiatosi ottimamente nell'ultima stagione tra le fila dell'Eintracht Francoforte.I primi approcci con l'agenzia che cura gli interessi del calciatore erano andati in scena già nei mesi scorsi, nonostante Can Uzun sia sotto contratto con l'Eintracht fino al 30 giugno 2029. La riapertura del canale diplomatico in questi ultimi 15 giorni della sessione estiva dimostra la ferma volontà del Milan di affondare il colpo:I contatti ravvisati in mattinata tra le parti segnano l'inizio di una potenziale trattativa lampo. Il Milan vuole stringere i tempi per anticipare l'inserimento di altre big europee (il giocatore interessa, moltissimo, anche al) e consegnare ad Amorim l'innesto di qualità necessario per completare lo scacchiere offensivo.