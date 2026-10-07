Fofana, il Siviglia sogna di tenerlo. Spunta lo United e il Milan sorride: ecco perché

Il centrocampista francese rinasce in Spagna e fa scatenare le big europee. Gli osservatori della Premier League sono già in tribuna: ecco i dettagli
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Il Milan ha deciso di prestare tanti dei suoi calciatori in estate: tra questi anche Youssouf Fofana. Dopo l'operazione saltata con il Lione, il club ha deciso di cederlo in prestito secco al Siviglia all'ultimo secondo disponibile, pagando anche una buona fetta del suo stipendio. Il francese è diventato da subito un pilastro per gli spagnoli: 4 presenze nel campionato spagnolo con un gol nell'ultimo turno contro il Barcellona (con 79 minuti in campo).
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I piani del Siviglia e l'indiscrezione di mercato di ficherio.comPer questo motivo si parla già di un possibile piano degli spagnoli per trattenere il francese anche dopo il termine di questa stagione: un sogno che però si potrebbe scontrare con la realtà del contratto di Fofana (3 milioni di euro netti) e anche con la possibile concorrenza in Europa. Secondo il portale ficherio.com, la richiesta del Milan potrebbe essere di circa 20 milioni di euro per Fofana, cifra troppo grande per il Siviglia. Inoltre il sito rivela che il Manchester United ha inviato i suoi osservatori sia allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán che alle partite in trasferta per valutare i progressi del giocatore. In più ci sarebbero altre squadre della Premier League e anche della Bundesliga già interessate a Fofana. Il mediano francese è un classe 1999 con il contratto in scadenza a giugno 2028.
La strategia di Ruben Amorim e l'aumento del valore del cartellinoIl Milan, dal canto suo, può solo che sorridere: Fofana è stato considerato fuori dal progetto rossonero dopo le valutazioni attente di Amorim e il club ha indovinato la destinazione. Il prestito secco al Siviglia garantisce al Milan il controllo totale del cartellino del francese e lo spazio con la squadra spagnola, in concomitanza con le sue prestazioni ottime, non può fare altro che aumentare il valore di un cartellino che il Diavolo, con tutta probabilità, vorrà cedere la prossima estate.
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