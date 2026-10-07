Fofana, il Siviglia sogna di tenerlo. Spunta lo United e il Milan sorride: ecco perché

Il Milan ha deciso di prestare tanti dei suoi calciatori in estate: tra questi anche Youssouf Fofana. Dopo l'operazione saltata con il Lione, il club ha deciso di cederlo in prestito secco al Siviglia all'ultimo secondo disponibile, pagando anche una buona fetta del suo stipendio. Il francese è diventato da subito un pilastro per gli spagnoli: 4 presenze nel campionato spagnolo con un gol nell'ultimo turno contro il Barcellona (con 79 minuti in campo).

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I piani del Siviglia e l'indiscrezione di mercato di ficherio.com

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