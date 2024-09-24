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Origini Fofana

Tutto su, centrocampista dell'e della nazionale francese. Ecco chi è: origini, età, ruolo, caratteristiche, stipendio e carriera dell'ex giocatore del Monaco. In passato ha vestito anche la maglia dello StrasburgoNato in Francia, a Parigi, la sua famiglia ha origini ivoriane e maliane. Nel video qua sotto la sua incredibile storia: dall'umiliazione di Clairefontaine alcome fattorino, poi la rinascita:

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Ruolo e caratteristiche Fofana: skills

Carriera: dove ha giocato Fofana?

Gli esordi e lo Strasburgo

Al Monaco

Con la Francia

Fofana al Milan

Quanto è costato Fofana al Milan?

Stipendio Fofana Milan

Mbappe dice di lui: "Fofana un esempio per tutti"

E' passato dall'umiliazione di Clairefontaine al Mondiale in Qatar. Ha consegnato le pizze e ha continuato a lavorare sodo fino a quando non si è guardato allo specchio e indossava la maglia della nazionale. Questo significa che lui, più di chiunque altro, merita di far parte del nostro gruppo

Centrocampista centrale dall'enorme forza fisica, fa dell'atletismo il suo punto di forza. Nel suo bagaglio tecnico non ci sono solo contrasti e tackle, però. Al Monaco giocava anche da mezzala di inserimento e si è affermato come, come dicono in Inghilterra. Di piede destro, calcia bene anche con il sinistro. Il suoè probabilmente quello di interno di centrocampo in una mediana a tre, ma può agire anche davanti alla difesa in un 4-2-3-1.Cresce calcisticamente a Parigi tra il Red Star e il Drancy. Trasferitosi poi nelle giovanili dello Strasburgo, debutta il prima squadra nell'agosto 2018 e qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Lega 2018/19, debuttando anche in Europa League a 19 anni.Dopo due anni e mezzo in Alsazia, nel mercato invernale 2020 Fofana passa per 15 Milioni di euro al Monaco, dove diventa presto il punto di riferimento del centrocampo monegasco e vice-capitano. Qui gioca 175 partite, facendo 7 gol dal 2020 al 2024, anche in Champions League.Grazie al suo rendimento nel Principato, Fofana trova posto anche con la Nazionale francese, dopo aver militato nelle Under transalpine. Il suo esordio con la Francia è nell'avvicinamento al Mondiale 2022, competizione che disputa da protagonista giocando sei partite su sette (inclusa la Finale con l'Argentina)Nel calciomercato estivo del 2024, Fofana rifiuta per diversi mesi tutte le destinazioni pur di arrivare al Milan. I rossoneri lo acquistano a titolo definitivo per 25 milioni di euro, bonus compresi, facendogli firmare un contratto di 4 anni. Il 24 agosto fa il suo esordio ufficiale, mentre il 14 settembre 2024 segna la sua prima rete con la maglia del Milan. [gzn_video id=1763035 autoplay=true]A fronte di una valutazione iniziale sopra i 30 Milioni, il Milan riesce ad acquistare Fofana a titolo definitivo per, più 5 di bonus (tre di facile raggiungimento e 2 più difficili). Avendo firmato un contratto fino a giugno 2028, ladel suo cartellino sarà nella stagione 2024-25 di. Il costo totale annuo a bilancio sarà dunque di 10.55 Milioni, dato dalla quota di ammortamento (5 M) più l'ingaggio lordo (5.55 M)Quanto guadagna Fofana al Milan?, vi starete chiedendo. L'ingaggio di Fofana è di 3 milioni netti a stagione (5.55 al lordo). Il francese ha firmato un contratto di 4 anni fino al 2028