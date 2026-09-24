Fofana-Milan, cosa nasconde la stroncatura del francese?

Il retroscena sulla cessione di Fofana: gol al Barcellona e prestazioni da urlo. Ecco perché la scelta del Milan di liberarsene fa discutere i tifosi
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Il Milan ha cambiato completamente progetto cedendo molti calciatori tra cui il mediano Youssouf Fofana: prestito secco al Siviglia finalizzato nelle ultimissime ore del mercato estivo con tanto di parte dello stipendio a carico del Milan. Il francese è diventato da subito un pilastro per gli spagnoli: 4 presenze nel campionato spagnolo con un gol nell'ultimo turno contro il Barcellona (con 79 minuti in campo).
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La decisione di Ruben Amorim e i dubbi tatticiRuben Amorim, dopo le amichevoli prestagionali, aveva deciso i calciatori che non facevano più parte del suo progetto, Fofana compreso. Una decisione forte e convinta, ma che ha lasciato dubbi fin dal principio per alcuni motivi:
- In questo momento Amorim non ha un mediano fisico e di corsa che possa sostituire Musah quando serve. Fofana sarebbe stato davvero l'ideale da quel punto di vista.
- Il francese, poi, sarebbe tornato a giocare in un centrocampo a due per lui l'ideale visto che non avrebbe più dovuto svolgere il ruolo da mezzala, ma pensare solo a pressare, correre e recuperare palloni su palloni.
- È un calciatore integro che ha sempre giocato: per tutti questi motivi la cessione così impellente suona quantomeno strana.
I motivi dietro l'addio forzatoNelle rotazioni ci sarebbe stato benissimo, ma è sembrato come se il Milan se ne volesse liberare per forza. Ci sono tante motivazioni:
- La scelta dell'allenatore che magari non lo riteneva adatto al suo calcio.
- Potrebbe essere stata anche una scelta dello stesso mediano che ha dichiarato in passato di voler ritrovare minuti e continuità per ritrovare la Nazionale.
- Magari, con l'ascesa di Musah, ha visto chiudersi ulteriormente il suo spazio in rossonero e ha preferito ripartire da un'altra parte. Oppure qualcos'altro di cui non siamo a conoscenza.
Vedremo come andrà la stagione di Fofana: il Milan osserva e spera per effettuare una cessione importante in estate.
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