Fofana-Milan, cosa nasconde la stroncatura del francese?

Il Milan ha cambiato completamente progetto cedendo molti calciatori tra cui il mediano Youssouf Fofana: prestito secco al Siviglia finalizzato nelle ultimissime ore del mercato estivo con tanto di parte dello stipendio a carico del Milan. Il francese è diventato da subito un pilastro per gli spagnoli: 4 presenze nel campionato spagnolo con un gol nell'ultimo turno contro il Barcellona (con 79 minuti in campo).

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La decisione di Ruben Amorim e i dubbi tattici

In questo momento Amorim non ha un mediano fisico e di corsa che possa sostituire Musah quando serve. Fofana sarebbe stato davvero l'ideale da quel punto di vista.

quando serve. Fofana sarebbe stato davvero l'ideale da quel punto di vista. Il francese, poi, sarebbe tornato a giocare in un centrocampo a due per lui l'ideale visto che non avrebbe più dovuto svolgere il ruolo da mezzala, ma pensare solo a pressare, correre e recuperare palloni su palloni.

È un calciatore integro che ha sempre giocato: per tutti questi motivi la cessione così impellente suona quantomeno strana.

I motivi dietro l'addio forzato

La scelta dell'allenatore che magari non lo riteneva adatto al suo calcio.

Potrebbe essere stata anche una scelta dello stesso mediano che ha dichiarato in passato di voler ritrovare minuti e continuità per ritrovare la Nazionale.

Magari, con l'ascesa di Musah, ha visto chiudersi ulteriormente il suo spazio in rossonero e ha preferito ripartire da un'altra parte. Oppure qualcos'altro di cui non siamo a conoscenza.

Fondamentale che il francese giochi con continuità visto che è probabile che venga di nuovo messo sul mercato in estate, specialmente se non si dovesse trovare un accordo economico con lo stesso Siviglia. Visto il grande impatto avuto in un campionato comunque molto competitivo come quello spagnolo, il dubbio di alcuni tifosi rossoneri è chiaro:Anzi, spinto a trovarsi una nuova squadra?, dopo le amichevoli prestagionali, aveva deciso i calciatori che non facevano più parte del suo progetto,. Una decisione forte e convinta, ma che ha lasciato dubbi fin dal principio per alcuni motivi:Nelle rotazioni ci sarebbe stato benissimo, ma è sembrato come se il Milan se ne volesse liberare per forza. Ci sono tante motivazioni:

Vedremo come andrà la stagione di Fofana: il Milan osserva e spera per effettuare una cessione importante in estate.