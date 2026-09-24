Il retroscena sulla cessione di Fofana: gol al Barcellona e prestazioni da urlo. Ecco perché la scelta del Milan di liberarsene fa discutere i tifosi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
"Fofana in versione Kessie": le più belle reazioni social a Bologna-Milan 0-3

"Fofana in versione Kessie": le più belle reazioni social a Bologna-Milan

Il Milan ha cambiato completamente progetto cedendo molti calciatori tra cui il mediano Youssouf Fofana: prestito secco al Siviglia finalizzato nelle ultimissime ore del mercato estivo con tanto di parte dello stipendio a carico del Milan. Il francese è diventato da subito un pilastro per gli spagnoli: 4 presenze nel campionato spagnolo con un gol nell'ultimo turno contro il Barcellona (con 79 minuti in campo).

Fondamentale che il francese giochi con continuità visto che è probabile che venga di nuovo messo sul mercato in estate, specialmente se non si dovesse trovare un accordo economico con lo stesso Siviglia. Visto il grande impatto avuto in un campionato comunque molto competitivo come quello spagnolo, il dubbio di alcuni tifosi rossoneri è chiaro: perché il Milan l'ha lasciato partire così facilmente? Anzi, spinto a trovarsi una nuova squadra?

Fofana-Milan, cosa nasconde la stroncatura del francese?

La decisione di Ruben Amorim e i dubbi tattici

Ruben Amorim, dopo le amichevoli prestagionali, aveva deciso i calciatori che non facevano più parte del suo progetto, Fofana compreso. Una decisione forte e convinta, ma che ha lasciato dubbi fin dal principio per alcuni motivi:
  • In questo momento Amorim non ha un mediano fisico e di corsa che possa sostituire Musah quando serve. Fofana sarebbe stato davvero l'ideale da quel punto di vista.
  • Il francese, poi, sarebbe tornato a giocare in un centrocampo a due per lui l'ideale visto che non avrebbe più dovuto svolgere il ruolo da mezzala, ma pensare solo a pressare, correre e recuperare palloni su palloni.
  • È un calciatore integro che ha sempre giocato: per tutti questi motivi la cessione così impellente suona quantomeno strana.

I motivi dietro l'addio forzato

Nelle rotazioni ci sarebbe stato benissimo, ma è sembrato come se il Milan se ne volesse liberare per forza. Ci sono tante motivazioni:
  • La scelta dell'allenatore che magari non lo riteneva adatto al suo calcio.
  • Potrebbe essere stata anche una scelta dello stesso mediano che ha dichiarato in passato di voler ritrovare minuti e continuità per ritrovare la Nazionale.
  • Magari, con l'ascesa di Musah, ha visto chiudersi ulteriormente il suo spazio in rossonero e ha preferito ripartire da un'altra parte. Oppure qualcos'altro di cui non siamo a conoscenza.

Vedremo come andrà la stagione di Fofana: il Milan osserva e spera per effettuare una cessione importante in estate.

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