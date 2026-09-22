Milan in prestito: Athekame inarrestabile con Fonseca. Fofana segna contro il Barcellona

Svolta in attacco e cifre da capogiro: scopri chi sta brillando in Europa lontano dai rossoneri e quanto può incassare il club nella prossima stagione
Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"
MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoSiamo alla fine della quinta giornata della Serie A 2026/27 e PianetaMilan continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate. Sono iniziate le competizioni europee anche se ora i campionati sono in pausa per una ventina di giorni per le partite delle nazionali. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame show con Fonseca. Odogu non gioca | DifesaSono due i difensori prestati dal Milan in estate ed entrambi sono giovani con potenziale. Infatti il Diavolo li ha prestati in prestito secco senza perdere il controllo sui loro cartellini: stiamo parlando di David Odogu (prestito secco al Tolosa) e Zachary Athekame (prestito secco al Lione).
Partiamo dal terzino destro svizzero che con l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca sta brillando: sono 5 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 2 assist. Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti segnando un gol e servendo un assist contro il Rennes. Quinta gara da titolarissimo di fila. Passiamo a Odogu: per il difensore tedesco ancora zero presenze in campionato con il Tolosa, visto che è rimasto in panchina anche contro il Le Havre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Camarda, il Chelsea e i club inglesi in agguato. Il piano chiaro del Milan e di Amorim
Rassegna stampa
Moreira, paradosso del Milan che fa discutere: 3 gol in 160 minuti ma Amorim ha un piano
Ultime Notizie
Milan Top News: la decisione su Furlani, il caso clamoroso di Loftus-Cheek e il piano segreto di Amorim
Rassegna stampa
Milan, Pulisic scaccia i fantasmi personali e gli infortuni: Cardinale esulta ma sul contratto è gelo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti