Milan in prestito: Athekame inarrestabile con Fonseca. Fofana segna contro il Barcellona

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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA

I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto

Athekame show con Fonseca. Odogu non gioca | Difesa

Siamo alla fine della quinta giornata della Serie A 2026/27 e PianetaMilan continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate . Sono iniziate le competizioni europee anche se ora i campionati sono in pausa per una ventina di giorni per le partite delle nazionali. Considerando anche il Milan Futuro, sonodalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).Sono due i difensori prestati dal Milan in estate ed entrambi sono giovani con potenziale. Infatti il Diavolo li ha prestati in prestito secco senza perdere il controllo sui loro cartellini: stiamo parlando di(prestito secco al) e(prestito secco al).

Partiamo dal terzino destro svizzero che con l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca sta brillando: sono 5 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 2 assist. Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti segnando un gol e servendo un assist contro il Rennes. Quinta gara da titolarissimo di fila. Passiamo a Odogu: per il difensore tedesco ancora zero presenze in campionato con il Tolosa, visto che è rimasto in panchina anche contro il Le Havre.

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