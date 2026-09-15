Milan in prestito: due big ritrovano il gol. Athekame e Fofana titolarissimi. E occhio ai giovani

Svolta in attacco e cifre da capogiro: scopri chi sta brillando in Europa lontano dai rossoneri e quanto può incassare il club nella prossima stagione
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoSiamo alla fine della quarta giornata della Serie A 2026/27 e PianetaMilan vi continua a raccontare come stanno andando i calciatori ceduti in prestito in estate dal Milan. La scorsa settimana è iniziata anche la Champions League con tanti calciatori che hanno giocato: andiamo a vedere come stanno andando tutti i giocatori reparto per reparto. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame titolarissimo, Odogu non scende in campo | DifesaSono due i difensori prestati dal Milan in estate e si tratta di due calciatori ancora giovani e dall'ottimo potenziale: parliamo del difensore centrale David Odogu e del terzino destro Zachary Athekame.
Entrambi sono stati ceduti in prestito secco dal Diavolo, sintomo che la società crede ancora fortemente nel potenziale del classe 2004 e del classe 2006. Partiamo da Odogu: il difensore tedesco è stato prestato al Tolosa, ma in quattro partite di Ligue 1 non ha ancora messo piede in campo restando in panchina anche nell'ultimo turno di campionato contro il Lorient. Passiamo ad Athekame: per il Lione è un titolarissimo visto che ha giocato sempre in campionato totalizzando finora un gol e un assist. Nell'ultimo turno contro il Paris FC è stato schierato titolare giocando 90 minuti e non subendo gol (partita finita 0-0). Entrambi torneranno a Milanello in estate e poi si deciderà cosa fare.
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