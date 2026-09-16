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LA PARTITA

Milan-Benfica 0-2, commento e analisi della partita

Bisognava capire quale Milan sarebbe stato dopo la partita di Roma e il resoconto, purtroppo, è che non è cambiato nulla. Anche stavolta il primo tempo è stato un disastro totale. Questa squadra fa tanto possesso palla, ma poco calcio dominante, che non sono la stessa cosa. Sia chiaro. Non dà mai la sensazione di essere pericoloso il Milan di Ruben Amorim, tanto che il tiro migliore dei primi 45 minuti è stato di Filippo Terracciano, che è tutto dire. Quando si ha la palla, non si ha mai la sensazione di poter essere pericolosi, mentre il Benfica buca con troppa facilità. Così come con facilità trova il gol Lukebakio, libero di tirare dal limite. Poi i portoghesi colpiscono anche un palo. Il primo tempo finisce 0-1 ed è giusto così.

Stavolta non bastano e non servono neanche i cambi del secondo tempo. L'inizio ripresa sembra dare buoni segnali con l'ingresso di Christian Pulisic e Mario Gila, ma passano pochi minuti e il Benfica trova anche il raddoppio. Il problema è che di vere occasioni da gol il Milan non è riuscito a crearne. Anche in questo caso, i rossoneri fanno tanto possesso, ma è tutto fumo e niente arrosto. Un paio di tiri dalla distanza, ma niente di che. Se gli altri erano campanelli, questo è un allarme con sirene a tutto voluto.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Benfica 0-2 >>>

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