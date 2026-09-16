Milan-Benfica, prima partita della fase campionato dell'Europa League 2026-27. Al termine della partita ha parlato a 'Sky Sport' Alexis Saelemaekers
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Il Milan ha debuttato nell'Europa League 2026-27: non una prima partita facile per i rossoneri che hanno giocato allo stadio 'Meazza' in San Siro contro il Benfica, una delle squadre più forti dell'intera competizione. Al termine della gara il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni.
Milan-Benfica, le parole di Saelemaekers
"Questa è una competizione a parte. L'abbiamo preparata bene, ma ci è mancata un po' di grinta. Ora dobbiamo capire cosa non è andato, imparare dai nostri errori e provare a non farli più. Non abbiamo scuse, siamo il Milan. Dobbiamo giocare e fare gol. Come convinco Amorim a schierarmi titolare? Lavorando, devo provare a riprendermi il mio posto. La cosa importante non è la mia situazione, ma la squadra".
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