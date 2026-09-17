Amorim, serve tempo e fiducia. Ma deve risolvere due problemi cruciali per questo Milan

Il Milan di Amorim gioca una partita pessima contro il Benfica: i rossoneri perdono meritamente per 2-0 nel debutto stagionale in Europa League. Se guardiamo tutto l'inizio stagionale si tratta della prima sconfitta per Amorim da quando è arrivato sulla panchina rossonera, questo dopo due vittorie e due pareggi nelle prime quattro in Serie A. Eppure San Siro ha risposto subito con i fischi.

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Il primo allarme: il Milan non segna mai nei primi tempi

Ora arriva già un momento delicato per questo nuovo progetto: arriveranno critiche pesanti e c'è già chi chiederà la 'testa' dell'allenatore portoghese. E qui servirà davvero vedere se è cambiato qualcosa: serve una società solida che supporti al massimo il suo allenatore mostrando fiducia chiara. Mentre Amorim deve continuare a lavorare e a capire come risolvere due problemi che si sono chiaramente visti in queste prime gare stagionali.C'è un dato chiaro:, in generale ha segnato solo dopo i cambi. È un dato che deve fare riflettere: perché questo Diavolo subisce la scossa (ieri neanche arrivata) solo dopo i primi cambi?

Amorim deve capire cosa cambiare sotto il punto di vista dell'atteggiamento: non sempre si può vincere o recuperare una partita con un solo tempo e lo abbiamo visto ieri contro il Benfica.

Il nodo tattico: la manovra offensiva si è bloccata

Troppi errori in impostazione e una squadra che non gioca veloce.

Mancanza di pressing alto e assenza di cambi di gioco per liberare gli uno contro uno degli esterni.

Fase offensiva che non attacca la profondità.

Il secondo problema a cui porre rimedio è quello sul piano del gioco: si può passare sopraperché serve ancora trovare le giuste distanze quando si perde il pallone e si deve rientrare, ma non è possibile che il Milan non stia migliorando sotto il piano del gioco offensivo. Anzi si vede sempre meno:

Non è possibile che basti una squadra che faccia densità a centrocampo (come fatto dal Benfica) per bloccare tutta la manovra rossonera. Mancano tutti questi dettami tattici cruciali per Amorim che si sono visti alla prima contro il Torino e nel secondo tempo all'arrembaggio contro la Lazio. Ieri contro il Benfica tantissimi passi indietro sotto questo punto di vista. Serve assolutamente tempo per risolvere tutto e cambiare questo Milan, ma servono anche più segnali positivi, specialmente per quanto riguarda quei due fattori cruciali.