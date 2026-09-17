Giornata pesante per il Milan nel giorno successivo alla sconfitta contro il Benfica. Qualcuno inizia già a chiedere la testa di Ruben Amorim, mentre alcune indiscrezioni accostano Antonio Conte alla panchina rossonera. Gerry Cardinale ci ha messo poco a prendere la sua decisione, anche se alcune cose andranno chiarite nei prossimi giorni. Dagli Stati Uniti, intanto, arriva una clamorosa notizia che vede protagonista Christian Pulisic. Nel frattempo, la dirigenza ha individuato un talento dal Brasile in vista del mercato di gennaio.

Milan, la posizione di Amorim

Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro il, qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la posizione diIl tecnico portoghese ha collezionato 8 punti su 15 disponibili da inizio stagione: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Come riportato da 'Sky Sport',è rimasto deluso dalla prestazione contro le 'Aquile', ma sembra pronto a rinnovare la fiducia al tecnico portoghese.

'Sky Sport' ha parlato anche di un possibile meeting tra il proprietario e l'allenatore rossonero per tirare le somme dopo la disfatta in Europa League. L'intenzione è quella di andare avanti insieme. Chiaramente servono i risultati, ma Amorim può contare su un contratto valido fino al 2029 con opzione fino al 2030, oltre che su un ingaggio importanteda 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Lo scenario potrebbe peggiorare se domenica il Milan dovesse pareggiare o addirittura perdere contro il Lecce: in quel caso Cardinale avrà la sosta nazionali per ragionare e prendere una decisione.

La verità su Conte

La presenza disugli spalti diper assistere aha alimentato alcuni rumors su un possibile cambio in panchina. A lanciare l'indiscrezione è stato, che ha spiegato come l'allenatore leccese potrebbe diventare un opzione per i rossoneri in caso di esonero di Amorim.

Da quel che abbiamo appreso, dopo aver approfondito il tema, non ci risultano contatti o pensieri del Milan per Conte. Al momento va derubricata come un'indiscrezione precoce o addirittura, una suggestione social, utile a solleticare l'animo ferito dei milanisti. La presenza di Conte a San Siro al momento può voler dire poco o nulla, magari è semplice curiosità o voglia di aggiornamento, magari un modo per far parlare di sè e creare un contatto. Conte ha già strizzato l'occhio al Milan in passato, senza essere troppo ricambiato. E il pensiero di Cardinale su Conte, da quel che sappiamo noi, non è cambiato: non è un allenatore che al momento solletica la fantasia del numero uno di Redbird.

Pochettino lascia a casa Pulisic

ha reso note le convocazioni dellain vista delle amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il grande assente èancora non al meglio della condizione dopo l'infortunio rimediato al Mondiale. In stagione, l'americano ha collezionato appena 90' minuti di gioco: il 2° tempo contro la Lazio e quello contro il Benfica.

A Milanello, Pulisic avrà a disposizione due settimane di tempo per ritrovare la miglior condizione e riprendersi finalmente il suo posto da titolare sulla trequarti. Sappiamo bene come la fragilità e i lunghi viaggi intercontinentali abbiamo spesso portato allo statunitense ulteriori guai fisici.

Talento in arrivo dal Brasile?