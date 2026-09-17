Cristian Brocchi, due volte campione d'Europa da giocatore con il Milan e guida della prima squadra nel 2016 dopo l’esonero di Vincenzo Montella, ha analizzato il momento della squadra di Ruben Amorim ai microfoni di 'sitiscommesse.com'. Tra le continue rotazioni di formazione, la gestione tattica di Luka Modric e l'impatto dei nuovi acquisti, l'ex centrocampista ha fatto il punto della situazione sulle potenzialità dei rossoneri.

Milan, l'intervista a Christian Brocchi

“Credo che Amorim stia cercando l’undici ideale. Contro la Lazio ha fatto il suo esordio stagionale Pulisic, che è un giocatore fondamentale. Moreira è entrato e sta trovando la condizione migliore. L’allenatore, in questo momento, sta cercando di portare a livello tutti i giocatori della rosa e di recuperare quelli che erano un po’ indietro. Quindi non è solo una questione di scelte iniziali sbagliate oppure no, ma è anche una situazione che lo porterà a sfruttare tutta la rosa a disposizione, magari facendo giocare gli undici titolari che ha già in testa da questa partita o magari dopo la sosta”.

Su Modric

“Le richieste di Amorim mettono in difficoltà Modric, perché l’anno scorso ha fatto una grande stagione con un centrocampo a tre, dove ai lati aveva Rabiot, Fofana o giocatori che garantivano una copertura del campo diversa. Amorim gioca con un centrocampo a due e, se di fianco a lui gioca Rabiot, che è un altro centrocampista fortissimo ma che spesso e volentieri va via lasciandolo da solo, può rischiare di non poter giocare per una questione proprio di occupazione del campo. È un giocatore meraviglioso, fortissimo, ma che secondo me, in questo momento, non essendo più nel prime della sua carriera, ha bisogno di essere affiancato da due giocatori che lo aiutino a coprire il campo”.

Su Moreira e Ramos

“Moreira è stato pagato tanto, è stato preso con l’obiettivo di mettere velocità, imprevedibilità e anche gol o assist da quel lato lì, dove il Milan ha faticato a trovare un giocatore. Lui sicuramente può prendere questa posizione e farla sua, diventando un titolare inamovibile di questa squadra. Al contrario di Gonçalo Ramos, che ancora non è riuscito a esprimersi ai massimi livelli. Io sono convinto che sia lui che Gonçalo Ramos saranno due titolari del Milan e saranno anche fondamentali per lo sviluppo del gioco”.

Su Tiago Gabriel

“Tiago Gabriel è sicuramente un ottimo difensore. È già sul taccuino di molte società, sta crescendo e l’esperienza a Lecce lo sta facendo diventare grande, non solo in chiave realizzativa, ma anche nell’interpretazione del ruolo, che negli anni ha migliorato e maturato. Quindi lo reputo un giocatore potenzialmente pronto per andare in una squadra più grossa, ma l’annata ci dirà se veramente potrà fare un salto di un certo tipo oppure no”.