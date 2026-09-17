Poche settimane fa è stato vicino al trasferimento al Milan, oggi Tiago Gabriel firma il rinnovo di contratto con il Lecce. Il club salentino ha esteso il contratto del centrale portoghese classe 2004 fino al 30 giugno 2030, mandando un segnale chiarissimo alle pretendenti.

Il comunicato ufficiale del Lecce

"L’U.S. Lecce ha ufficializzato di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore centrale portoghese Tiago Gabriel, che era precedentemente in scadenza il 30 giugno 2027. Il nuovo accordo ha validità fino al termine della stagione sportiva 2029/2030".

I retroscena sulla trattativa tra Milan e Lecce per Tiago Gabriel

Il reintegro di Tomori

Ilha annunciato il rinnovo ditramite un comunicato diramato sui propri canali ufficiali:era un'ipotesi concreta per ilnegli ultimi giorni della finestra estiva diI rossoneri, però, non si sono mai avvicinati ai 30 milioni chiesti dal Lecce: le tempistiche per chiudere l'operazione ehanno fatto saltare il trasferimento del classe 2004 a Milano.Per rimediare al mancato acquisto di un difensore centrale, ilha deciso diL'inglese era stato inizialmente escluso dal progetto tecnico dima dal 1° settembre è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una soluzione per tamponare momentaneamente il problema, anche in vista di une nessuna trattativa in corso per il rinnovo.