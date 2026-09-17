L'ex obiettivo di mercato del Milan Tiago Gabriel firma il prolungamento di contratto con il club salentino fino al 2030: tutti i retroscena dell'estate
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Poche settimane fa è stato vicino al trasferimento al Milan, oggi Tiago Gabriel firma il rinnovo di contratto con il Lecce. Il club salentino ha esteso il contratto del centrale portoghese classe 2004 fino al 30 giugno 2030, mandando un segnale chiarissimo alle pretendenti.
Il comunicato ufficiale del LecceIl Lecce ha annunciato il rinnovo di Tiago Gabriel tramite un comunicato diramato sui propri canali ufficiali:
"L’U.S. Lecce ha ufficializzato di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore centrale portoghese Tiago Gabriel, che era precedentemente in scadenza il 30 giugno 2027. Il nuovo accordo ha validità fino al termine della stagione sportiva 2029/2030".
I retroscena sulla trattativa tra Milan e Lecce per Tiago GabrielTiago Gabriel era un'ipotesi concreta per il Milan negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, però, non si sono mai avvicinati ai 30 milioni chiesti dal Lecce: le tempistiche per chiudere l'operazione e qualche dubbio di Ruben Amorim hanno fatto saltare il trasferimento del classe 2004 a Milano.
Il reintegro di TomoriPer rimediare al mancato acquisto di un difensore centrale, il Milan ha deciso di reintegrare in rosa Fikayo Tomori. L'inglese era stato inizialmente escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim, ma dal 1° settembre è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una soluzione per tamponare momentaneamente il problema, anche in vista di un contratto in scadenza nel 2027 e nessuna trattativa in corso per il rinnovo.
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