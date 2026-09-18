Dai convocati di Baldini in Under21 fino al sogno Endrick del Real Madrid, passando per il retroscena legato a Thiago Gabriel e l'assenza di Saelemaekers dalla Nazionale: ecco le notizie migliori di oggi
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la brutta figura in Europa League contro il Benfica, il Milan si prepara all'appuntamento contro il Lecce. A sorprendere, però, sono state le ultime novità emerse in giornata, anche in ottica calciomercato. Continua la pista che porta ad Endrick, gioiello classe 2006 del Real Madrid che potrebbe approdare in rossonero a Gennaio, ma non. tutto. Svelato anche un retroscena sul difensore del Lecce, Tiago Gabriel. Spazio, però, anche alle Nazionali, con i convocati del Belgio e dell'Italia u21.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . I convocati di BaldiniIl commissario tecnico dell'Italia U21 Silvio Baldini ha ufficializzato i convocati per i prossimi impegni legati alle qualificazioni degli Europei del 2027. Spicca una grandissima presenza del Milan: i rossoneri convocati sono ben tre, con Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse. Proprio quest'ultimo è il nome più atteso dopo le recenti indiscrezioni su una possibile convocazione da parte della Nazionale Maggiore di Roberto Mancini. La chiamata con i grandi però, è stata solamente rimandata. Camarda e Bartesaghi invece proseguiranno il loro percorso con l'U21.
2. La questione EndrickIl Milan monitora Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid, in vista della sessione invernale di gennaio. Il giovane classe 2006 sta trovando pochissimo spazio a causa della concorrenza in attacco. I rossoneri valutano la possibilità di un prestito, proprio per permettergli di giocare con continuità e inserirlo nelle rotazioni di Amorim accanto a Ramos. Sul giocatore però c'è anche l'interesse della Roma, che avrebbe addirittura già avviato i primi contatti esplorativi. La decisione finale però, spetterà al club spagnolo e a Florentino Perez, intenzionato a mantenere il controllo del cartellino.
3. Il retroscena Tiago GabrielIl Lecce ha rinnovato Tiago Gabriel fino al 2030, blindando il difensore classe 2004, seguito in estate anche dal Milan oltre che dal Benfica e alcuni club di Premier League. Il club salentino infatti, aveva rifiutato diverse offerte per il giocatore, fissando una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Nonostante il rinnovo però, il Milan continua a monitorarlo come possibile rinforzo futuro per la propria difesa.
4. Niente Belgio per SaelemaekersIl Belgio inaugura una nuova era con Mark Van Bommel. L'ex centrocampista del Milan, ora alla guida della Nazionale per i prossimi impegni di Nations League, sono stati convocati Koni De Winter e Diego Moreira, mentre sorprende moltissimo l'assenza di Alexis Saelemaekers, escluso dalla prima lista del nuovo Commissario Tecnico. Il Belgio affronterà Italia, Francia e Turchia tra il 25 settembre e 5 ottobre, con ben quattro gare in appena 10 giorni.
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