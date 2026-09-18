Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la brutta figura in Europa League contro il Benfica, il Milan si prepara all'appuntamento contro il Lecce. A sorprendere, però, sono state le ultime novità emerse in giornata, anche in ottica calciomercato. Continua la pista che porta ad Endrick, gioiello classe 2006 del Real Madrid che potrebbe approdare in rossonero a Gennaio, ma non. tutto. Svelato anche un retroscena sul difensore del Lecce, Tiago Gabriel. Spazio, però, anche alle Nazionali, con i convocati del Belgio e dell'Italia u21.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

1 . I convocati di Baldini

2. La questione Endrick

3. Il retroscena Tiago Gabriel

4. Niente Belgio per Saelemaekers

Il commissario tecnico dell'Italia U21ha ufficializzato i convocati per i prossimi impegni legati alle qualificazioni degli Europei del 2027. Spicca una grandissima presenza deli rossoneri convocati sono ben tre, cone Alphadjo Cisse. Proprio quest'ultimo è il nome più atteso dopo le recenti indiscrezioni su una possibile convocazione da parte della Nazionale Maggiore diLa chiamata con i grandi però, è stata solamente rimandata.invece proseguiranno il loro percorso con l'U21.Ilmonitora Endrick, giovane attaccante brasiliano delin vista della sessione invernale di gennaio. Il giovane classe 2006 sta trovando pochissimo spazio a causa della concorrenza in attacco. I rossoneri valutano la possibilità di un prestito, proprio per permettergli di giocare con continuità e inserirlo nelle rotazioni di Amorim accanto a. Sul giocatore però c'è anche l'interesse della Roma, che avrebbe addirittura già avviato i primi contatti esplorativi. La decisione finale però, spetterà al club spagnolo e aintenzionato a mantenere il controllo del cartellino.Ilha rinnovatofino al 2030, blindando il difensore classe 2004, seguito in estate anche daloltre che dale alcuni club di Premier League. Il club salentino infatti, aveva rifiutato diverse offerte per il giocatore, fissando una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Nonostante il rinnovo però, ilcontinua a monitorarlo come possibile rinforzo futuro per la propria difesa.Ilinaugura una nuova era con. L'ex centrocampista delora alla guida della Nazionale per i prossimi impegni di Nations League, sono stati convocatimentre sorprende moltissimo l'assenza diescluso dalla prima lista del nuovo Commissario Tecnico. Ilaffronteràtra il 25 settembre e 5 ottobre, con ben quattro gare in appena 10 giorni.