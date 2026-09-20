È quasi tutto pronto per il match tra Milan e Lecce, valido per la 5ª giornata di Serie A. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi a centrocampo e sulla trequarti. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e Ballottaggi

, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a cambiare diversi interpreti del suo. Tra i pali, ovviamente, confermato, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da. Sulle corsie spazio aeddal 1' minuto (al momento favorito su Moreira), mentre al centro dovrebbero tornare titolari. Alle spalle diunica punta potrebbero giocare(alla sua prima da titolare) e

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Nelle prime quattro uscite stagionali, il Lecce ha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro il Milan, Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilić, Ngom; Pierotti, Štulić, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Ballottaggi e infortunati

Ballottaggi Milan

60-40

Moreira-Estupinan: 40-60

Ballottaggi Lecce

55-45

Maleh-Ngom: 40-60

Infortunati

nessuno

Lecce: Berisha, Gandelman e Geubbels

L'arbitro di Milan-Lecce e i precedenti

Sarà, arbitro classe 1983 appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere la sfida traAl fianco del fischietto romano ci saranno gli assistentimentre il ruolo diverrà ricoperto da PA gestire la salaa Lissone ci saràsupportato a sua volta dall'assistente

La Penna vanta una striscia di 9 incroci ufficiali in carriera con la formazione rossonera. Sotto la sua direzione, il bilancio complessivo del Diavolo recita 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo in ordine cronologico è stato l'Atalanta-Milan del 2024, quando il fischietto romano convalidò un gol di De Ketelaere dopo un'evidente spinta a due mani sulla schiena di Theo Hernanez.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV e streaming

Milan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sulle reti diGli abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale o accedendo al sito del broadcaster. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.