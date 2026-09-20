Probabili formazioni, ballottaggi, infortunati e dove vedere la partita in TV e streaming: tutto quello che c'è da sapere su Milan-Lecce
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È quasi tutto pronto per il match tra Milan e Lecce, valido per la 5ª giornata di Serie A. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi a centrocampo e sulla trequarti. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e BallottaggiAmorim, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a cambiare diversi interpreti del suo 3-4-2-1. Tra i pali, ovviamente, confermato Maignan, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Chukwueze ed Estupiñán dal 1' minuto (al momento favorito su Moreira), mentre al centro dovrebbero tornare titolari Modric e Rabiot. Alle spalle di Ramos unica punta potrebbero giocare Pulisic (alla sua prima da titolare) e Saelemaekers.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
Nelle prime quattro uscite stagionali, il Lecce ha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro il Milan, Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilić, Ngom; Pierotti, Štulić, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Ballottaggi e infortunati
Ballottaggi MilanSaelemaekers-Cisse: 60-40
Moreira-Estupinan: 40-60
Ballottaggi LeccePierotti-N'Dri: 55-45
Maleh-Ngom: 40-60
InfortunatiMilan: nessuno
Lecce: Berisha, Gandelman e Geubbels
L'arbitro di Milan-Lecce e i precedentiSarà Federico La Penna, arbitro classe 1983 appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere la sfida tra Milan e Lecce. Al fianco del fischietto romano ci saranno gli assistenti Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi, mentre il ruolo di quarto uomo verrà ricoperto da Paride Tremolada. A gestire la salaV.A.R.a Lissone ci sarà Lorenzo Maggioni, supportato a sua volta dall'assistente Alberto Santoro.
La Penna vanta una striscia di 9 incroci ufficiali in carriera con la formazione rossonera. Sotto la sua direzione, il bilancio complessivo del Diavolo recita 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo in ordine cronologico è stato l'Atalanta-Milan del 2024, quando il fischietto romano convalidò un gol di De Ketelaere dopo un'evidente spinta a due mani sulla schiena di Theo Hernanez.
Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV e streamingMilan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sulle reti di 'DAZN'. Gli abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale o accedendo al sito del broadcaster. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.
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