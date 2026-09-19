Non solo Ruben Amorim, anche Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, match valido per la 5ª giornata di Serie A. Intervenuto dallo 'Stadio Via del Mare', il tecnico salentino ha analizzato i possibili temi della partita che si giocherà a San Siro domani sera alle ore 20: 45. Dagli infortunati alle chiavi tattiche della gara: ecco tutte le dichiarazioni di Di Francesco.

Verso Milan-Lecce, la conferenza stampa di Di Francesco

"Al di là di chi scenderà in campo, l'obiettivo è dare continuità. Servono solidità e il giusto atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia, anche in base a chi incontri. Domani sarà una sfida diversa per le qualità dell'avversario. Il Milan ha tantissimo talento e soluzioni diverse. Vengono da un momento difficile, ma restano forti. La preparazione deve essere sempre la stessa: pretendo continuità di rendimento già negli allenamenti".

Su cosa serve al Lecce per fare risultato

"Dobbiamo far capire alla gara che possiamo colpirli in qualsiasi momento. Questo campionato sta andando proprio in questa direzione. Serve applicazione tattica, ma soprattutto coraggio. Voglio che la squadra abbia la convinzione di poter far male anche a una grande. Rispetto al passato creiamo di più. Certo, rischiamo anche qualcosa in più, fa parte del gioco. Serve sempre equilibrio. Con Roma e Cagliari abbiamo fatto male, ma nell'ultimo periodo ho visto una crescita. Domani pretendo di vedere personalità".

L'analisi sui rossoneri

"Hanno perso contro il Benfica, non con una squadra qualsiasi. Ci sta, gli avversari sono stati semplicemente più bravi a leggere la partita. Il Milan ha giocatori di livello assoluto e lo dimostra soprattutto nei secondi tempi. Oggi è una squadra diversa rispetto a un anno fa: è più aggressiva e lavora molto sul posizionamento. Nemmeno il Lecce è lo stesso dell'anno scorso, quindi i paragoni non servono".

Il punto sugli infortunati

"Spero di recuperare al più presto Berisha, Gandelman e Geubbels. Salteranno tutti e tre la sfida con il Milan, l'obiettivo è riaverli dopo la sosta. Su Berisha serve cautela, va gestito senza strappi: non ha nulla di grave, soltanto qualche problema di assestamento. Gandelman risponderà alla chiamata della sua nazionale. Non credo giocherà subito, ma gli servirà per ritrovare ritmo. Geubbels dovrebbe rientrare in gruppo tra una decina di giorni”.

Le mosse tattiche del Milan

"Il Milan ragiona di squadra, non si tratta solo del centrocampo. In quella zona hanno ruotato Loftus-Cheek da trequartista o alzato Rabiot. Se parliamo di Modric il discorso cambia, ma la questione del centrocampo a due o a tre mi interessa fino a un certo punto. Le partite si vincono in mezzo, è vero, ma la fase difensiva coinvolge tutti. I primi difensori sono gli attaccanti. Ridurre i problemi del Milan al solo centrocampo è un errore: bisogna guardare il quadro generale".

ha iniziato analizzando il momento dele spiegando cosa dovrà fare ilpossa metterlo in difficoltà:Eccoil tecnico salentino:Questa la disamina disulle caratteristiche delCi sono tre giocatori delche non saranno a disposizione diin vista della trasferta a San Siro contro ilPer concludere, il tecnico salentino ha analizzatoelogiandone qualità e ampiezza della rosa: