Amorim, Xabi Alonso e Iraola: tre progetti a confronto. Perché sentenziare sul Milan ora non ha senso

Il Milan di Ruben Amorim non è il solo progetto che sta facendo molto fatica a ingranare e a mostrare quanto ricercato dal proprio allenatore in campo. Facciamo un salto in Inghilterra in Premier League, per molti considerato il campionato più importante e competitivo del mondo. Il Tottenham con Roberto De Zerbi in panchina ha conquistato solo due punti in 5 partite di campionato.

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I progetti tattici di Xabi Alonso e Andoni Iraola in Premier League

Ma andiamo oltre osservando due allenatori che sono accostabili a Ruben Amorim per principi di gioco, di età e d'esperienza e perché hanno iniziato un progetto nuovo in estate, proprio come il portoghese: parliamo del Chelsea di Xabi Alonso e del Liverpool di Andoni Iraola ( più volte accostato alla panchina del Milan ). I blues hanno conquistato 7 punti in 5 partite di campionato, i reds 6 in 4. Ecco un confronto statistico proprio tra Milan, Chelsea e Liverpool (dati dal sito Sofascore).

Liverpool:

Partite giocate: 4.

Gol fatti: 6.

Assist: 5.

Gol concessi: 4.

Gol a partita: 1.5.

Grandi occasioni a partita: 2.

Grandi occasioni fallite a partita: 1.5.

Tiri totali a partita: 16.

Tiri in porta a partita: 5.3.

Dribbling riusciti a partita: 7.8.

Possesso palla: 60.3%.

Passaggi accurati: 455 (86.6%).

Partite con porta inviolata (Clean sheets): 2.

Gol subiti a partita: 1.

Palloni recuperati a partita: 47.5.

Duelli vinti a partita: 47.3 (50.5%).

Palle perse a partita: 136.5.

Chelsea:

Gol a partita: 2.

Grandi occasioni a partita: 2.6.

Grandi occasioni fallite a partita: 1.2.

Tiri totali a partita: 14.4.

Tiri in porta a partita: 5.2.

Dribbling riusciti a partita: 7.8.

Possesso palla: 47.4%.

Passaggi accurati: 348 (83%).

Partite con porta inviolata (Clean sheets): 0.

Gol subiti a partita: 2.4.

Palloni recuperati a partita: 44.2.

Duelli vinti a partita: 49.8 (54.5%).

Palle perse a partita: 125.2.

Gol segnati: 10.

Assist: 9.

Gol concessi: 12.

Partite giocate: 5.

Milan:

Gol a partita: 1.8.

Grandi occasioni a partita: 3.5.

Grandi occasioni fallite a partita: 2.8.

Tiri totali a partita: 13.5.

Tiri in porta a partita: 4.3.

Dribbling riusciti a partita: 6.3.

Possesso palla: 58.5%.

Passaggi accurati: 477 (88.4%).

Partite con porta inviolata (Clean sheets): 1.

Gol subiti a partita: 1.

Palloni recuperati a partita: 45.3.

Duelli vinti a partita: 45 (51.7%).

Palle perse a partita: 110.8.

Gol segnati: 7.

Assist: 6.

Gol concessi: 4.

Partite giocate: 4.

Il verdetto dei dati: perché dare tempo a Ruben Amorim

Ci sono molte similitudini guardando i dati: addirittura il Milan è in testa per quanto riguarda le grandi occasioni create a partita, con numeri simili alle altre due big inglesi per quanto riguarda i tiri totali a partita, i tiri in porta e i dribbling riusciti a partita. La squadra di Amorim sfiora il 60% di possesso palla medio superato dal Liverpool di pochissimo e sono meno anche i possessi persi per partita rispetto alle inglesi.

Il punto qual è? Amorim, Iraola e Xabi Alonso vogliono un gioco dominante, vogliono il controllo del possesso palla, la verticalità e puntano su creare azioni offensive. Per un gioco così aggressivo serve tanto lavoro e tanto tempo per tutti, che siano Amorim, Iraola, Xabi Alonso e De Zerbi. Per questo è ancora prestissimo per dare sentenze e giudizi definitivi sul nuovo Milan.