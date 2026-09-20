Grandi occasioni e possesso palla: i dati che promuovono il gioco di Amorim a San Siro rispetto ai progetti di Premier League di Xabi Alonso e Iraola

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Probabili formazioni Milan-Lecce: Moreira ancora in panchina | Video

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Il Milan di Ruben Amorim non è il solo progetto che sta facendo molto fatica a ingranare e a mostrare quanto ricercato dal proprio allenatore in campo. Facciamo un salto in Inghilterra in Premier League, per molti considerato il campionato più importante e competitivo del mondo. Il Tottenham con Roberto De Zerbi in panchina ha conquistato solo due punti in 5 partite di campionato.

I progetti tattici di Xabi Alonso e Andoni Iraola in Premier League

Ma andiamo oltre osservando due allenatori che sono accostabili a Ruben Amorim per principi di gioco, di età e d'esperienza e perché hanno iniziato un progetto nuovo in estate, proprio come il portoghese: parliamo del Chelsea di Xabi Alonso e del Liverpool di Andoni Iraola (più volte accostato alla panchina del Milan). I blues hanno conquistato 7 punti in 5 partite di campionato, i reds 6 in 4. Ecco un confronto statistico proprio tra Milan, Chelsea e Liverpool (dati dal sito Sofascore).
Amorim, Xabi Alonso e Iraola: tre progetti a confronto. Perché sentenziare sul Milan ora non ha senso

Liverpool:

  • Partite giocate: 4.
  • Gol fatti: 6.
  • Assist: 5.
  • Gol concessi: 4.
  • Gol a partita: 1.5.
  • Grandi occasioni a partita: 2.
  • Grandi occasioni fallite a partita: 1.5.
  • Tiri totali a partita: 16.
  • Tiri in porta a partita: 5.3.
  • Dribbling riusciti a partita: 7.8.
  • Possesso palla: 60.3%.
  • Passaggi accurati: 455 (86.6%).
  • Partite con porta inviolata (Clean sheets): 2.
  • Gol subiti a partita: 1.
  • Palloni recuperati a partita: 47.5.
  • Duelli vinti a partita: 47.3 (50.5%).
  • Palle perse a partita: 136.5.

Chelsea:

  • Gol a partita: 2.
  • Grandi occasioni a partita: 2.6.
  • Grandi occasioni fallite a partita: 1.2.
  • Tiri totali a partita: 14.4.
  • Tiri in porta a partita: 5.2.
  • Dribbling riusciti a partita: 7.8.
  • Possesso palla: 47.4%.
  • Passaggi accurati: 348 (83%).
  • Partite con porta inviolata (Clean sheets): 0.
  • Gol subiti a partita: 2.4.
  • Palloni recuperati a partita: 44.2.
  • Duelli vinti a partita: 49.8 (54.5%).
  • Palle perse a partita: 125.2.
  • Gol segnati: 10.
  • Assist: 9.
  • Gol concessi: 12.
  • Partite giocate: 5.

Milan:

  • Gol a partita: 1.8.
  • Grandi occasioni a partita: 3.5.
  • Grandi occasioni fallite a partita: 2.8.
  • Tiri totali a partita: 13.5.
  • Tiri in porta a partita: 4.3.
  • Dribbling riusciti a partita: 6.3.
  • Possesso palla: 58.5%.
  • Passaggi accurati: 477 (88.4%).
  • Partite con porta inviolata (Clean sheets): 1.
  • Gol subiti a partita: 1.
  • Palloni recuperati a partita: 45.3.
  • Duelli vinti a partita: 45 (51.7%).
  • Palle perse a partita: 110.8.
  • Gol segnati: 7.
  • Assist: 6.
  • Gol concessi: 4.
  • Partite giocate: 4.

Il verdetto dei dati: perché dare tempo a Ruben Amorim

Ci sono molte similitudini guardando i dati: addirittura il Milan è in testa per quanto riguarda le grandi occasioni create a partita, con numeri simili alle altre due big inglesi per quanto riguarda i tiri totali a partita, i tiri in porta e i dribbling riusciti a partita. La squadra di Amorim sfiora il 60% di possesso palla medio superato dal Liverpool di pochissimo e sono meno anche i possessi persi per partita rispetto alle inglesi.

Il punto qual è? Amorim, Iraola e Xabi Alonso vogliono un gioco dominante, vogliono il controllo del possesso palla, la verticalità e puntano su creare azioni offensive. Per un gioco così aggressivo serve tanto lavoro e tanto tempo per tutti, che siano Amorim, Iraola, Xabi Alonso e De Zerbi. Per questo è ancora prestissimo per dare sentenze e giudizi definitivi sul nuovo Milan.

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