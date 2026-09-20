Amorim, Xabi Alonso e Iraola: tre progetti a confronto. Perché sentenziare sul Milan ora non ha senso

Grandi occasioni e possesso palla: i dati che promuovono il gioco di Amorim a San Siro rispetto ai progetti di Premier League di Xabi Alonso e Iraola
Probabili formazioni Milan-Lecce: Moreira ancora in panchina | Video
Il Milan di Ruben Amorim non è il solo progetto che sta facendo molto fatica a ingranare e a mostrare quanto ricercato dal proprio allenatore in campo. Facciamo un salto in Inghilterra in Premier League, per molti considerato il campionato più importante e competitivo del mondo. Il Tottenham con Roberto De Zerbi in panchina ha conquistato solo due punti in 5 partite di campionato.
I progetti tattici di Xabi Alonso e Andoni Iraola in Premier LeagueMa andiamo oltre osservando due allenatori che sono accostabili a Ruben Amorim per principi di gioco, di età e d'esperienza e perché hanno iniziato un progetto nuovo in estate, proprio come il portoghese: parliamo del Chelsea di Xabi Alonso e del Liverpool di Andoni Iraola (più volte accostato alla panchina del Milan). I blues hanno conquistato 7 punti in 5 partite di campionato, i reds 6 in 4. Ecco un confronto statistico proprio tra Milan, Chelsea e Liverpool (dati dal sito Sofascore).
Liverpool:
- Partite giocate: 4.
- Gol fatti: 6.
- Assist: 5.
- Gol concessi: 4.
- Gol a partita: 1.5.
- Grandi occasioni a partita: 2.
- Grandi occasioni fallite a partita: 1.5.
- Tiri totali a partita: 16.
- Tiri in porta a partita: 5.3.
- Dribbling riusciti a partita: 7.8.
- Possesso palla: 60.3%.
- Passaggi accurati: 455 (86.6%).
- Partite con porta inviolata (Clean sheets): 2.
- Gol subiti a partita: 1.
- Palloni recuperati a partita: 47.5.
- Duelli vinti a partita: 47.3 (50.5%).
- Palle perse a partita: 136.5.
Chelsea:
- Gol a partita: 2.
- Grandi occasioni a partita: 2.6.
- Grandi occasioni fallite a partita: 1.2.
- Tiri totali a partita: 14.4.
- Tiri in porta a partita: 5.2.
- Dribbling riusciti a partita: 7.8.
- Possesso palla: 47.4%.
- Passaggi accurati: 348 (83%).
- Partite con porta inviolata (Clean sheets): 0.
- Gol subiti a partita: 2.4.
- Palloni recuperati a partita: 44.2.
- Duelli vinti a partita: 49.8 (54.5%).
- Palle perse a partita: 125.2.
- Gol segnati: 10.
- Assist: 9.
- Gol concessi: 12.
- Partite giocate: 5.
Milan:
- Gol a partita: 1.8.
- Grandi occasioni a partita: 3.5.
- Grandi occasioni fallite a partita: 2.8.
- Tiri totali a partita: 13.5.
- Tiri in porta a partita: 4.3.
- Dribbling riusciti a partita: 6.3.
- Possesso palla: 58.5%.
- Passaggi accurati: 477 (88.4%).
- Partite con porta inviolata (Clean sheets): 1.
- Gol subiti a partita: 1.
- Palloni recuperati a partita: 45.3.
- Duelli vinti a partita: 45 (51.7%).
- Palle perse a partita: 110.8.
- Gol segnati: 7.
- Assist: 6.
- Gol concessi: 4.
- Partite giocate: 4.
Il verdetto dei dati: perché dare tempo a Ruben AmorimCi sono molte similitudini guardando i dati: addirittura il Milan è in testa per quanto riguarda le grandi occasioni create a partita, con numeri simili alle altre due big inglesi per quanto riguarda i tiri totali a partita, i tiri in porta e i dribbling riusciti a partita. La squadra di Amorim sfiora il 60% di possesso palla medio superato dal Liverpool di pochissimo e sono meno anche i possessi persi per partita rispetto alle inglesi.
Il punto qual è? Amorim, Iraola e Xabi Alonso vogliono un gioco dominante, vogliono il controllo del possesso palla, la verticalità e puntano su creare azioni offensive. Per un gioco così aggressivo serve tanto lavoro e tanto tempo per tutti, che siano Amorim, Iraola, Xabi Alonso e De Zerbi. Per questo è ancora prestissimo per dare sentenze e giudizi definitivi sul nuovo Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA