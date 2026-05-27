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Svolta Milan, arriva il “no” di Iraola? Svelato il motivo eclatante che gela Ibra e Cardinale

Andoni Iraola, ex allenatore Bournemouth, nel mirino del Milan per la panchina
Clamoroso dalla Spagna: Andoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta del Milan, intenzionato a ingaggiarlo come nuovo allenatore. Il tecnico propenso a scegliere il Crystal Palace per un motivo molto semplice. Ecco l'indiscrezione
Daniele Triolo Redattore 

Clamoroso dalla Spagna: Iraola dice "no" al Milan, ha scelto il Crystal Palace. I motivi del rifiuto

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La caccia del Milan al successore di Massimiliano Allegri subisce una brusca e inaspettata frenata. Secondo un'indiscrezione esclusiva lanciata in Spagna da Bilbao Hiria, quotidiano indipendente dei Paesi Baschi, Andoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta di RedBird. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a rimanere in Premier League, accettando la ricca offerta del Crystal Palace per la stagione 2026-2027.

Dietro il no ai rossoneri più che una distanza sull'ingaggio, comunque evidente, ci sarebbe una profonda divergenza sui piani di investimento per il mercato estivo.

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Andoni Iraola, storica bandiera dell'Athletic Bilbao (510 presenze da terzino destro tra il 2003 e il 2015), ha messo sul piatto della bilancia due visioni societarie diametralmente opposte.

Le ragioni del presunto rifiuto si articolano su due livelli:

  • L'ingaggio personale: Il Milan ha offerto un triennale da 4 milioni di euro netti a stagione (scadenza 2029). Il Crystal Palace, sfruttando i ricavi commerciali della Premier League, ha proposto al tecnico una cifra quasi doppia, vicina agli 8 milioni.

  • Il budget per il calciomercato: secondo la stampa basca, Iraola sarebbe rimasto freddo di fronte al budget estivo prospettato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, stimato in circa un terzo rispetto a quello garantito dalle Eagles di Londra.

    • Le divergenze tecniche: la rosa ereditata da Allegri

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    Oltre alle cifre, lo scoglio principale riguarda la filosofia di costruzione della squadra. Per sviluppare il suo calcio ultra-offensivo, fatto di verticalizzazioni e baricentro alto, il tecnico nativo di Usurbil esige profili con caratteristiche atletiche e tecniche ben definite.

    Iraola avrebbe espresso forti perplessità sulla fattibilità di applicare i suoi principi tattici a una rosa strutturata sulle idee difensive di Allegri, soprattutto senza la garanzia di una campagna acquisti massiccia. Le garanzie tecniche ed economiche del Crystal Palace, al contrario, gli permetterebbero di plasmare subito il gruppo a sua immagine.

    Il Milan resta ora in attesa di verifiche ufficiali, anche perché sul tecnico basco spingono anche Liverpool (per il futuro) e Bayer Leverkusen (per l'immediato). In casa rossonera, dunque, le alternative che portano a Ralf Rangnick e Oliver Glasner potrebbero subire un'improvvisa accelerazione nelle prossime ore.

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