Il fattore economico: il divario tra Milan e Premier League—
Andoni Iraola, storica bandiera dell'Athletic Bilbao (510 presenze da terzino destro tra il 2003 e il 2015), ha messo sul piatto della bilancia due visioni societarie diametralmente opposte.
Le ragioni del presunto rifiuto si articolano su due livelli:
Le divergenze tecniche: la rosa ereditata da Allegri—
Oltre alle cifre, lo scoglio principale riguarda la filosofia di costruzione della squadra. Per sviluppare il suo calcio ultra-offensivo, fatto di verticalizzazioni e baricentro alto, il tecnico nativo di Usurbil esige profili con caratteristiche atletiche e tecniche ben definite.
Iraola avrebbe espresso forti perplessità sulla fattibilità di applicare i suoi principi tattici a una rosa strutturata sulle idee difensive di Allegri, soprattutto senza la garanzia di una campagna acquisti massiccia. Le garanzie tecniche ed economiche del Crystal Palace, al contrario, gli permetterebbero di plasmare subito il gruppo a sua immagine.
Il Milan resta ora in attesa di verifiche ufficiali, anche perché sul tecnico basco spingono anche Liverpool (per il futuro) e Bayer Leverkusen (per l'immediato). In casa rossonera, dunque, le alternative che portano a Ralf Rangnick e Oliver Glasner potrebbero subire un'improvvisa accelerazione nelle prossime ore.
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