Clamoroso dalla Spagna: Andoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta del Milan, intenzionato a ingaggiarlo come nuovo allenatore. Il tecnico propenso a scegliere il Crystal Palace per un motivo molto semplice. Ecco l'indiscrezione

Clamoroso dalla Spagna: Iraola dice "no" al Milan, ha scelto il Crystal Palace. I motivi del rifiuto

La caccia del Milan al successore di Massimiliano Allegri subisce una brusca e inaspettata frenata. Secondo un'indiscrezione esclusiva lanciata in Spagna da Bilbao Hiria, quotidiano indipendente dei Paesi Baschi, Andoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta di RedBird. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a rimanere in Premier League, accettando la ricca offerta del Crystal Palace per la stagione 2026-2027.