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Milan, Calvelli cerca il nuovo amministratore delegato: le ipotesi. Spunta un clamoroso “no”

Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan e uomo di fiducia di Gerry Cardinale in RedBird
Saltato Giorgio Furlani al Milan, il proprietario Gerry Cardinale e il suo uomo di fiducia in RedBird, Massimo Calvelli, cercano un amministratore delegato internazionale: tramonta l'ipotesi italiana, fari puntati sul modello Liverpool
Daniele Triolo Redattore 

Milan, dopo Furlani caccia al nuovo AD: Cardinale taglia con il passato e guarda all'estero

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La rivoluzione societaria avviata da Gerry Cardinale in casa Milan non si ferma all'area tecnica. Dopo il licenziamento di Giorgio Furlani, la proprietà RedBird ha aperto ufficialmente i casting per individuare il nuovo amministratore delegato. Se l'area sportiva è monitorata da Zlatan Ibrahimović, la ricerca della figura economico-gestionale è stata affidata a Massimo Calvelli, uomo di fiducia della proprietà ed ex CEO dell'ATP.

La linea guida dettata da Cardinale è netta: azzerare la matrice tradizionale del calcio italiano per abbracciare un modello aziendale internazionale, giovane e fortemente orientato all'innovazione.

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La scelta di RedBird esclude categoricamente soluzioni di stampo nostalgico o legate alle vecchie dinamiche della Serie A.

  • Il caso Galliani: è sfumata sul nascere l'ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani. Nonostante l'indiscutibile blasone storico (29 trofei in 31 anni di presidenza Silvio Berlusconi), il dirigente brianzolo viene valutato dalla proprietà come un profilo legato a dinamiche superate.

  • Le smentite: perdono quota in modo definitivo anche i profili di Claudio Fenucci (Bologna) e Giovanni Carnevali (Sassuolo), con quest'ultimo che ha smentito pubblicamente l'esistenza di contatti diretti con i vertici di Via Aldo Rossi.

    • Il modello Premier League: la short-list di Calvelli

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    L'identikit tracciato da Calvelli porta direttamente oltremanica e nel mercato statunitense, dove RedBird intende esportare il concetto di intrattenimento sportivo globale e ottimizzazione dei ricavi. I nomi in cima alla lista appartengono alla scuola che ha fatto le fortune recenti del Liverpool:

  • Michael Edwards (Liverpool): considerato l'architetto del miracolo economico e sportivo dei Reds negli ultimi anni. Edwards è l'uomo che ha unito l'analisi rigorosa dei dati (data-driven) alla sostenibilità finanziaria, un profilo che calza alla perfezione con gli algoritmi di RedBird.

  • Ian Ayre (Nashville SC): ex Amministratore Delegato del Liverpool e attuale dirigente della franchigia texana nella MLS statunitense. Ayre vanta una profonda esperienza nella gestione degli stadi di proprietà, nella commercializzazione del brand all'estero e nello sviluppo dei mercati globali. Tutti asset prioritari per il progetto stadio del Milan.

    • La decisione finale della proprietà arriverà nei prossimi giorni. Ma la rotta è ormai tracciata: il nuovo Milan parlerà sempre più una lingua globale.

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