Il no definitivo al passato: tramontano le piste italiane—
La scelta di RedBird esclude categoricamente soluzioni di stampo nostalgico o legate alle vecchie dinamiche della Serie A.
Il modello Premier League: la short-list di Calvelli—
L'identikit tracciato da Calvelli porta direttamente oltremanica e nel mercato statunitense, dove RedBird intende esportare il concetto di intrattenimento sportivo globale e ottimizzazione dei ricavi. I nomi in cima alla lista appartengono alla scuola che ha fatto le fortune recenti del Liverpool:
La decisione finale della proprietà arriverà nei prossimi giorni. Ma la rotta è ormai tracciata: il nuovo Milan parlerà sempre più una lingua globale.
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