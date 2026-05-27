Saltato Giorgio Furlani al Milan, il proprietario Gerry Cardinale e il suo uomo di fiducia in RedBird, Massimo Calvelli, cercano un amministratore delegato internazionale: tramonta l'ipotesi italiana, fari puntati sul modello Liverpool

Milan, dopo Furlani caccia al nuovo AD: Cardinale taglia con il passato e guarda all'estero

La rivoluzione societaria avviata da Gerry Cardinale in casa Milan non si ferma all'area tecnica. Dopo il licenziamento di Giorgio Furlani, la proprietà RedBird ha aperto ufficialmente i casting per individuare il nuovo amministratore delegato. Se l'area sportiva è monitorata da Zlatan Ibrahimović, la ricerca della figura economico-gestionale è stata affidata a Massimo Calvelli, uomo di fiducia della proprietà ed ex CEO dell'ATP.